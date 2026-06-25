JPMORGAN stuft BAYER AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. In einer ersten Reaktion auf den klaren Erfolg des Pharma- und Agrarchemiekonzerns im Fall Durcell vor dem Obersten Gerichtshof in den USA schrieb Richard Vosser am Donnerstag: Dies sei ein "insgesamt bedeutender Schritt zur Eindämmung der Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten"./ck/rob/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 15:45 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 15:45 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +14,84 % und einem Kurs von 45,81EUR auf Tradegate (25. Juni 2026, 19:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: BAYER AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 50

Kursziel alt: 50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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