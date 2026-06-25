JPMORGAN stuft BAYER AG auf 'Overweight'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. In einer ersten Reaktion auf den klaren Erfolg des Pharma- und Agrarchemiekonzerns im Fall Durcell vor dem Obersten Gerichtshof in den USA schrieb Richard Vosser am Donnerstag: Dies sei ein "insgesamt bedeutender Schritt zur Eindämmung der Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten"./ck/rob/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 15:45 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 15:45 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 15:45 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 15:45 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +14,84 % und einem Kurs von 45,81EUR auf Tradegate (25. Juni 2026, 19:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: BAYER AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 50
Kursziel alt: 50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: BAYER AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 50
Kursziel alt: 50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte