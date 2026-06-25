Micron-Zahlen stützen EuroStoxx - SMI auf Rekord

Beim Schweizer SMI stand ein Kursplus von 0,81 Prozent auf 14.231,96 Punkte zu Buche. Nach dem Rekordhoch vom Mittwoch stellte er eine weitere Bestmarke auf. Der britische FTSE 100 ("Footsie") stieg um 0,65 Prozent auf 10.529,89 Punkte.

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Der EuroStoxx 50 hat sich am Donnerstag etwas von den Verlusten der vergangenen zwei Tage erholt. Für gute Stimmung sorgten überragende Geschäftszahlen sowie ein sehr guter Ausblick des US-Speicherchipherstellers Micron . Der Leitindex der Eurozone gewann 0,85 Prozent auf 6.267,53 Punkte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Micron hatte dank des anhaltenden Booms im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) die Erwartungen für das vergangene Quartal deutlich übertroffen. Auch die Ziele für das laufende Quartal überraschten klar positiv. Dementsprechend erklommen die Aktien einmal mehr ein Rekordhoch.

Der US-Konzern habe die Anleger daran erinnert, "dass der Speicherzyklus und der allgemeine KI-Trend auf Dauer Bestand haben werden", kommentierte Hugh Lam, Anlagestratege bei Betashares. Ungeachtet wohl auch künftig starker Kurs- und Stimmungsschwankungen sicherten strukturelle Versorgungsengpässe zumindest bis 2027 die Aktienkurse in diesem Bereich nach unten ab.

Noch beeindruckender als die Zahlen und der Ausblick sei die deutliche Ausweitung der langfristigen Verträge mit Schlüsselkunden von einem im Vorquartal auf nun 16, ergänzte Analyst Harlan Sur von der US-Bank JPMorgan. Er hob das Kursziel für die Aktie massiv an.

Von den Micron-Zahlen profitierten auch die Anteilsscheine von europäischen Branchenkollegen. So gewannen STMicro 2,7 Prozent und ASML 2,6 Prozent.

Auch die Energieversorger profitierten über den hohen Energiebedarf von Rechenzentren vom anhaltenden KI- und Halbleiter-Hype. Der entsprechende Branchenindex zog an der Spitze des europäischen Sektortableaus um 1,7 Prozent an.

Auf wenig Interesse im freundlichen Marktumfeld stießen dagegen defensive Werte. Die Branchenindizes für die zuletzt stark gelaufenen Lebensmittel- und Getränkehersteller verzeichnete geringfügige Verluste.

Unter den weiteren Einzelwerten zogen die Aktien der 3i Group an der "Footsie"-Spitze um 11,5 Prozent an. Die Investmentgesellschaft hatte bekannt gegeben, dass sich das flächenbereinigte Wachstum beim Discounter Action, der größten Einzelbeteiligung im Portfolio, in den letzten sechs Wochen beschleunigt habe. Analysten führten dies auf das bessere Wetter zurück, das die Nachfrage beflügelt habe.

Die Anteilsscheine von Easyjet erholten sich weiter und gewannen 6,4 Prozent auf gut 574 Pence. Die Billigfluglinie lehnte auch eine vierte unverbindliche Kaufofferte von Castlelake als zu niedrig ab. Der US-Investor hatte den Preis inzwischen auf 650 Pence erhöht und könnte noch bis zum 5. Juli ein verbindliches Übernahmeangebot unterbreiten oder sein Angebot zurückzuziehen.

Bei ITV freuten sich die Anleger über ein Kursplus von 2,4 Prozent. In einem Medienbericht hieß es unter Berufung auf informierte Personen, der zum US-Kabelnetzbetreiber Comcast gehörende Medienkonzern Sky habe sich mit den Briten auf eine Übernahme von deren Fernseh- und Streaminggeschäft geeinigt. Die Transaktion könnte demnach schon in den kommenden Wochen angekündigt werden./la/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,45 % und einem Kurs von 0,962 auf Tradegate (25. Juni 2026, 09:33 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um +17,91 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +63,38 %. Die Marktkapitalisierung von Micron Technology bezifferte sich zuletzt auf 1,21 Bil.. Micron Technology zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5067. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1900 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.189,29USD. Von den letzten 7 Analysten der Micron Technology Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 535,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.550,00USD was eine Bandbreite von -50,07 %/+44,67 % bedeutet.



