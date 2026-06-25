Der Börsen-Tag
DAX führt Rally an: Standardwerte im Plus, Nebenwerte bleiben zurück
Die Börsen zeigen heute ein spannendes Bild: Während DAX, MDAX und TecDAX zulegen, geraten Nebenwerte und einige US-Indizes ins Hintertreffen.
Foto: Scout24 SE
Entwicklung der IndizesDie wichtigsten Aktienindizes zeigen heute ein gemischtes Bild mit überwiegend freundlicher Tendenz, angeführt vom deutschen Leitindex. Der DAX legt aktuell um 1,24 Prozent auf 24.995,51 Punkte zu und ist damit der stärkste Index im Vergleich. Auch der MDAX notiert im Plus: Der Index der mittelgroßen Werte steigt um 0,50 Prozent auf 32.017,97 Punkte. Der TecDAX kann ebenfalls zulegen und gewinnt 0,49 Prozent auf 3.889,66 Punkte. Schwächer präsentiert sich dagegen der SDAX: Der Index der kleineren Werte gibt um 0,32 Prozent nach und steht bei 17.884,55 Punkten. Damit hinken die Nebenwerte der Entwicklung der Standard- und Technologiewerte in Deutschland hinterher. An der Wall Street zeigt sich ein gemischtes Bild: Der Dow Jones steigt moderat um 0,30 Prozent auf 52.037,53 Punkte und setzt damit seinen Aufwärtstrend fort. Der breiter gefasste S&P 500 tritt hingegen nahezu auf der Stelle und verliert leicht um 0,03 Prozent auf 7.358,08 Punkte. Insgesamt entwickeln sich die großen Standardwerte in Deutschland und den USA heute freundlicher als die breiten oder nebenwerteorientierten Indizes, während der Technologiesektor in Deutschland moderat im Plus liegt.
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