Die KI-Blase hat Profiteure wie Micron - aber wer zahlt dafür die Rechnung? Die sogenannten Hyperscaler (also die großen US-Tech-Firmen) - und wir! Das zeigen die aktuellen Preiserhöhungen von Apple - mit der Begründung, dass die immense Nachfrage nach Chips und Arbeitsspeicher die Kosten nach oben getrieben haben, die man an die Kunden weitergeben müsse. Mit anderen Worten: wir alle zahlen die immensen Gewinne der Gewinner der KI-Investitions-Blase (Micron, Nvidia etc.). Apple heute deutlich unter Druck - denn höhere Preise bedeutet weniger Verkäufe, während gleichzeitig die Marge nicht steigt, weil die Kosten gestiegen sind. Daher die Hyperscaler insgesamt auch heute unter Druck - aus den Magnificient 7 wird die Lagging 7. Daher der Handel vor allem im Nasdaq 100 extrem nervös..

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Das Video "KI-Blase und ihre Profiteure: Wer zahlt? Apple zeigt - wir alle!" sehen Sie hier..