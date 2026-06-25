Sartorius Vz. Aktie mit Kurssprung +4,70 % - 25.06.2026

Die Sartorius Vz. Aktie konnte bisher um +4,70 % auf 229,60€ zulegen. Das sind +10,30 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,69 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Sartorius Vz. Aktie. Nach einem Plus von +2,69 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 229,60€. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Sartorius Vz. ist ein Life-Science-Zulieferer für die biopharmazeutische Industrie. Kernprodukte: Bioreaktoren, Filtrations- und Einweg-Systeme, Laborwaagen, Prozessanalytik. Starke Position im Markt für Bioprozesslösungen, profitiert vom Trend zu Biopharma und Einwegtechnologie. Wichtige Konkurrenten: Merck Millipore, Danaher/Cytiva, Thermo Fisher. USP: hohe Spezialisierung, integrierte End-to-End-Lösungen, enge Kundenbindung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Sartorius Vz. Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +2,52 %.

Allein seit letzter Woche ist die Sartorius Vz. Aktie damit um +1,46 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,78 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Sartorius Vz. eine negative Entwicklung von -11,48 % erlebt.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,50 % geändert.

Sartorius Vz. Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +1,46 % 1 Monat -7,78 % 3 Monate +2,52 % 1 Jahr +2,07 %

Informationen zur Sartorius Vz. Aktie

Stand: 25.06.2026, 20:00 Uhr

Es gibt 37 Mio. Sartorius Vz. Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,58 Mrd.EUR € wert.

Die Börsen zeigen heute ein spannendes Bild: Während DAX, MDAX und TecDAX zulegen, geraten Nebenwerte und einige US-Indizes ins Hintertreffen.

Top- und Flop-Aktien am 25.06.2026 im TecDAX.

So schlagen sich die Wettbewerber von Sartorius Vz.

Agilent Technologies, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,54 %. Danaher notiert im Plus, mit +2,76 %. Merck notiert im Plus, mit +5,19 %. Thermo Fisher Scientific legt um +3,39 % zu Waters Corporation notiert im Plus, mit +1,78 %.

Sartorius Vz. Aktie jetzt kaufen?

Ob die Sartorius Vz. Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Sartorius Vz. Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.