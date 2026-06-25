Börsen Update
Börsen Update USA - 25.06. - US Tech 100 stark +0,93 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der Dow Jones steht aktuell (19:59:36) bei 52.029,30 PKT und steigt um +0,29 %.
Top-Werte: Caterpillar +4,20 %, Unitedhealth Group +2,47 %, Johnson & Johnson +2,44 %, Merck & Co +2,31 %, Honeywell International +1,89 %
Flop-Werte: Apple -5,72 %, Microsoft -4,34 %, NVIDIA -2,91 %, Amazon -2,86 %, Procter & Gamble -2,56 %
Der US Tech 100 steht bei 29.484,12 PKT und gewinnt bisher +0,93 %.
Top-Werte: SanDisk Corporation +8,27 %, Applied Materials +4,33 %, CSX +3,61 %, The Kraft Heinz Company +3,56 %, Palo Alto Networks +3,32 %
Flop-Werte: Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -9,00 %, Arm Holdings -7,04 %, Apple -5,72 %, Cognizant Technology Solutions (A) -5,04 %, Western Digital -5,03 %
Der S&P 500 bewegt sich bei 7.363,89 PKT und steigt um +0,05 %.
Top-Werte: Bio-Techne +18,32 %, SanDisk Corporation +8,27 %, PerkinElmer +7,51 %, Corning +5,29 %, United Rentals +4,75 %
Flop-Werte: Dell Technologies Registered (C) -7,38 %, Apple -5,72 %, Akamai Technologies -5,60 %, Coinbase -5,51 %, Hewlett Packard Enterprise -5,43 %
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