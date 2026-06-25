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    Aktien New York

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    Dow klettert auf Rekordhoch - Micron treibt Tech-Werte an

    Aktien New York - Dow klettert auf Rekordhoch - Micron treibt Tech-Werte an
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial hat am Donnerstag seine Gewinne vom Vortag zwischenzeitlich deutlich ausgebaut und ist auf ein Rekordhoch gestiegen. Neben weiter nachlassenden Inflationssorgen im Zuge der Hoffnung auf ein Ende des Iran-Kriegs stützten den Leitindex auch robuste Konjunkturdaten. So hatte die Wirtschaft zu Beginn des Jahres mehr Fahrt gewonnen als erwartet, und die privaten Einkommen waren überraschend stark gestiegen.

    Der Dow stieg zuletzt noch um 0,2 Prozent auf 51.952 Punkte. Deutliche Kursverluste bei den Aktien von Apple bremsten das Börsenbarometer.

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    Der marktbreite S&P 500 legte minimal auf 7.359 Punkte zu. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,9 Prozent auf 29.476 Punkte nach oben.

    Im Technologiesektor richtete sich die Aufmerksamkeit auf die herausragenden Geschäftszahlen und den starken Ausblick des Speicherchip-Spezialisten Micron . Die Papiere erreichten nach dem Rückschlag der vergangenen zwei Tage erneut einen Höchststand und zogen zuletzt um fast 18 Prozent an. Die Resultate seien ein weiterer Beleg dafür, dass sich das Thema KI-Einführung wie erwartet entwickelt, schrieb Richard Flax, oberster Anlagestratege bei Moneyfarm.

    Die überwiegend begeisterten Analysten hoben nun reihenweise ihre Kursziele für die Micron-Aktien an. Noch beeindruckender als die Zahlen für das vergangene und die Ziele für das laufende Quartal sei die deutliche Ausweitung der langfristigen Verträge mit Schlüsselkunden, kommentierte Experte Harlan Sur von der Bank JPMorgan. Diese dürften laut Atif Malik von der Citigroup rund 40 Prozent des Umsatzes in den kommenden fünf Jahren abdecken.

    Im Kielwasser von Micron legten auch andere Halbleitertitel zu. Für Qualcomm ging es um gut sieben Prozent bergauf. Der bisher im Mobilfunkchip-Bereich starke Hersteller will mit Komponenten für KI-Rechenzentren bis zum Geschäftsjahr 2029 Umsätze von mehr als 15 Milliarden Dollar per annum erzielen. Zudem gab das Unternehmen bekannt, dass der Social-Media- und Technologieriese Meta den neuen Qualcomm-Chip für Rechenzentren in seiner KI-Infrastruktur einsetzen will.

    Mit dem Festplatten- und Speicherspezialisten Western Digital sowie dem Chipindustrie-Ausrüster Applied Materials waren weitere Branchenwerte stark gefragt - sie zogen um gut fünf sowie mehr als elf Prozent an.

    Apple verschreckte die Anleger mit der Ankündigung überraschend deutlicher Preiserhöhungen. Die Papiere des Technologiekonzerns sackten am Dow-Ende um fast fünf Prozent ab.

    Die Aktien von Bio-Techne sprangen um fast ein Fünftel auf 70,51 Dollar hoch. Der deutsche Pharma- und Spezialchemieriese Merck KGaA will den Anbieter von Life-Science-Werkzeugen und Analysetechnologien für 73 Dollar je Aktie in bar übernehmen.

    Die Titel des Börsenneulings SpaceX , um den es inzwischen etwas ruhiger geworden ist, schwankten um ihren Schlusskurs und gaben zuletzt um anderthalb Prozent nach. Nach dem immensen Höhenflug in den ersten Handelstagen war es für die Anteile des Raumfahrt- und KI-Unternehmens ebenso steil bergab gegangen - zuletzt hatte sich der Kurs etwas stabilisiert./la/stw

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie

    Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,60 % und einem Kurs von 573,8 auf Tradegate (25. Juni 2026, 20:20 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um +17,91 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +63,38 %.

    Die Marktkapitalisierung von Micron Technology bezifferte sich zuletzt auf 1,21 Bil..

    Micron Technology zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5067. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1900 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.189,29USD. Von den letzten 7 Analysten der Micron Technology Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 535,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.550,00USD was eine Bandbreite von -49,86 %/+45,27 % bedeutet.





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