Goldman belässt Bayer auf 'Buy' - Ziel 55 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +16,37 % und einem Kurs von 46,42 auf Tradegate (25. Juni 2026, 20:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +24,93 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +22,13 %.

Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 45,59 Mrd..

Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 48,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 55,00EUR was eine Bandbreite von -14,05 %/+18,18 % bedeutet.