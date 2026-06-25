ANALYSE-FLASH
Goldman belässt Bayer auf 'Buy' - Ziel 55 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Die Entscheidung des Supreme Court der USA zugunsten des Pharma- und Agrarchemiekonzerns sei ein großer Schritt, eine Dekade der Rechtsrisiken im Zusammenhang mit Glyphosat zu beenden, schrieb James Quigley am Donnerstag. Er geht davon aus, dass der verhandelte Durnell-Fall als Präzedenzfall das Risiko aus Klagen wegen fehlender Krebs-Hinweise enorm begrenzt. Es gebe jedoch weiterhin Unsicherheit hinsichtlich des parallel laufenden Vergleichsangebots./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 16:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie
Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +16,37 % und einem Kurs von 46,42 auf Tradegate (25. Juni 2026, 20:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +24,93 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +22,13 %.
Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 45,59 Mrd..
Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 48,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 55,00EUR was eine Bandbreite von -14,05 %/+18,18 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 55 Euro
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Community Beiträge zu Bayer - BAY001 - DE000BAY0017
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Mein Beitrag war wieder mal abhanden gekommen. Denke die Banken dürften jetzt 70-80 aufrufen und 50 +- wäre als aktuelles Niveau in Ordnung.
https://www.tradegatebsx.com/finanz-nachrichten-detail.php?i…
Bayer erzielt im Glyphosat-Streit Erfolg vor US-Supreme Court
25.06.2026 / 16:31 Uhr
Von Lydia Wheeler und Patrick Thomas
DOW JONES--Bayer hat im Rechtsstreit um milliardenschweren Schadensersatzklagen im Zusammenhang mit dem Unkrautvernichter Roundup einen Erfolg vor dem US-Supreme Court in Washington erzielt. Der Oberste Gerichtshof der USA hat mit 7 zu 2 Stimmen entschieden, dass der Konzern nicht nach dem Recht der Bundesstaaten für die unterlassene Warnung vor dem mutmaßlichen Krebsrisiko haftbar gemacht werden kann, wenn eine Bundesbehörde - die Environmental Protection Agency - nicht verlangt hat, dass das Produkt ein Warnetikett trägt. Die Bayer-Aktie haussiert um 17 Prozent.
Das Urteil "sollte dazu beitragen, die Rechtsstreitigkeiten zu Roundup nach nahezu einem Jahrzehnt juristischer Auseinandersetzungen signifikant einzudämmen", teilte Bayer mit. "Die Entscheidung dürfte dazu führen, dass aktuelle Klagen abgewiesen und mögliche künftige Klagen verhindert werden - soweit sie auf angeblich fehlenden Warnhinweisen beruhen."
Der Konzern prüfe das Urteil und werde in Kürze eine umfangreichere Stellungnahme abgeben.
Die US-Agrarchemietochter Monsanto strebe weiterhin die finale Genehmigung des angekündigten Sammelvergleichs an und setze die mehrgleisige Strategie zur signifikanten Eindämmung der Rechtsstreitigkeiten zu Roundup weiter fort, so Bayer.
Kontakt zu den Autoren: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/mgo/uxd
(END) Dow Jones Newswires
June 25, 2026 10:30 ET (14:30 GMT)