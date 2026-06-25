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    Quest Global im ISG Provider Lens-Bericht 2026 (Europa) als führender Anbieter in wichtigen Kategorien für Digital-Engineering-Dienstleistungen ausgezeichnet

    Diese Auszeichnung unterstreicht die Engineering-Kompetenz von Quest Global in den Bereichen Produktinnovation, intelligente Betriebsabläufe und digitale Transformation

    LONDON, 25. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Quest Global, der größte unabhängige, auf Engineering-Dienstleistungen spezialisierte Anbieter, wurde von ISG Provider Lens in der Studie Digital Engineering Services Midsize Providers 2026 für Europa ausgezeichnet. Quest Global wurde als Leader in den Bereichen Augmented Design und F&E-Dienstleistungen sowie intelligente Betriebsabläufe und vernetzte Erlebnisse positioniert, was seine Fähigkeit widerspiegelt, Unternehmen dabei zu unterstützen, Innovationen voranzutreiben und den immer komplexer werdenden geschäftlichen und technologischen Anforderungen gerecht zu werden.

    Quest Global Logo

    Die ISG Provider Lens-Studienreihe zählt zu den branchenweit am häufigsten herangezogenen Analystenbewertungen, die von Unternehmen zur Beurteilung von Anbietern von Technologie- und Ingenieursdienstleistungen genutzt werden. Unternehmen, die als Leader ausgezeichnet werden, werden für ihre Marktpräsenz, ihre Wettbewerbsstärke und ihre Fähigkeit gewürdigt, Kunden dabei zu unterstützen, sich in der sich wandelnden Technologie- und Geschäftslandschaft zurechtzufinden.

    Srinivasan P. N., Senior Lead Analyst bei ISG, kommentierte die Positionierung von Quest Global in der Studie wie folgt: „Quest Global erweckt Digital Engineering zum Leben, indem es fundiertes Fachwissen mit End-to-End-Kompetenzen in den Bereichen Halbleiter, eingebettete Systeme, Cloud, Daten und KI kombiniert. Aufbauend auf einer soliden technischen Grundlage und langjährigen Kundenbeziehungen unterstützt es Unternehmen dabei, komplexe Produkte, Plattformen und Abläufe in intelligente, skalierbare und zukunftsfähige Angebote zu verwandeln, die messbare Geschäftsergebnisse liefern."

    Die Positionierung des Unternehmens in der Studie spiegelt seine Fähigkeit wider, fortschrittliche Produktentwicklung, Software, Daten und künstliche Intelligenz zusammenzuführen, um Unternehmen dabei zu helfen, den immer komplexer werdenden Marktanforderungen gerecht zu werden. Die Bewertung hebt die Stärken in folgenden Bereichen hervor: KI-gestützte Produktentwicklung, modellbasiertes System-Engineering (MBSE), digitale Zwillinge, Rahmenwerke für die virtuelle Validierung sowie Fachwissen im Bereich „Silicon-to-System". Diese helfen Unternehmen dabei, Entwicklungszyklen zu verkürzen, die betriebliche Effizienz zu steigern und skalierbare digitale Ökosysteme aufzubauen.

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