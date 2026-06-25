Bitcoin erneut unter Druck - Kurs zeitweise auf Tief seit September 2024

Ethereum (ETH) -Die Chance für eine Trendwende ist da!

Ethereum konnte seit seinem letzten größeren Kursverlust aus Januar 26 ein gewisse Unterstützung im Kurs aufbauen, die sich nun aufmacht eine mögliche Trendwende einzuleiten!

Bild 1

Passend zur aktuellen Entwicklung passt die zeitliche Komponente des Kursverhaltens der letzten Jahre. In der Sinuskurve erkennt man, dass sich der Kurs zumindest in den letzten Jahren in einem ungefähren 4 Monatsrythmus befand zwischen Hoch und Tief.

Bild 2

Aktuell pendelt der Kurs weiter um das 786er Fibonacci bei rund 2.150$ und wagt gerade den nächsten Ausbruch darüber. Gleichzeitig stellt dieser Bereich den Übergang von meinem langfristigen Szenario - Worst Case / Zielzone - dar. Schafft es der Kurs hier nachhaltig drüber zu laufen wäre ein enormes Potential für eine Kurserholung vorhandenen die im ersten Schritt bis an die 2.750$ reicht. Aber Vorsicht! Das bedeutet nicht, dass es zu einer übergeordneten Trendwende kommt! Hierbei könnte es sich und das wäre meine aktuelle Erwartung nur um eine Zwischenerholung handeln und NICHT um das Ende der Welle C. Hierfür wird der Kurs nochmals zu einer finalen Korrektur ansetzen. Als Beispiel könnte der Kurs über den Sommer die 3.000$ anlaufen und danach zum Ende des Jahrs hin nochmals einen stärkeren Rücksetzer erleben zurück an die 2.000$ oder tiefer und dann eine endgültige Trendwende einleiten.

Bild 3 und 4

Als positives Signal hat der Kurs den 50er Durchschnitt im 1h-4h Chart und im Tageschart nach oben durchstoßen! Im 1h-4h Chart wurde auch bereits die 200er Tageslinie nach oben durchstoßen (grüne Linie Bild 4).

Bild 5

Es gibt zusätzliche positive Hinweise. Das Handelsvolumen hat als Unterstützung stark zugenommen und hat sogar ein Mehrjahreshoch erreicht. Gleichzeitig konnte der Fear and Great Index die untere Grenze des Fear Bereichs erreichen also die Oberkante des Extrem Fear Bereichs. Zusätzlich zum Handelsvolumen zeigt das Nettovolumen (orange Linie) bereits eine Trendwende hin zum Käuferüberhang. Es werden bei steigendem Handelsvolumen also mehr Kauforder bedient als Verkaufsorder. Ein Hinweis, dass Investoren bereit sind zu diesen Kursen wieder mehr zu kaufen.

Fazit

Wie nachhaltig die aktuelle Unterstützung ist wird erst die Zeit zeigen. Die ersten Anzeichen sind aktuell sehr positiv, viele Indizien sprechen zumindest für eine baldige Erholung. Wie lange die dann anhält ist ebenso unsicher. Es gibt aber Licht am Horizont. Dennoch besteht weiterhin die Gefahr eines erneuten Absturzes. Klar ist aktuell nichts im Kurs, nur dass wir uns in der finalen Welle C befinden.

**Hinweis: ‼️ Ich bin selbst in Ethereum investiert und daher eher positiv gestimmt. Nutzt meine Beiträge als Info und Denkanstoß aber nicht als alleinige Grundlage für eure Investment Entscheidungen. Ich teile hier nur wie ich an die Sache rangehe. ‼️**





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