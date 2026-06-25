Merck & Co Aktie mit Kurssprung - 25.06.2026

Die Merck & Co Aktie notiert aktuell bei 110,28€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +3,77 % zugelegt, was einem Anstieg von +4,01 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,71 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Merck & Co Aktie. Nach einem Plus von +1,71 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 110,28€. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Merck & Co. (MSD) ist ein globaler Pharmakonzern mit Fokus auf verschreibungspflichtige Medikamente, Impfstoffe und Tiergesundheit. Blockbuster ist das Krebsmedikament Keytruda, dazu Impfstoffe (z.B. Gardasil) und Diabetes-/Impfstoffportfolios. Starke Onkologie-Position, hohe F&E-Quote. Hauptkonkurrenten: Pfizer, Johnson & Johnson, Bristol Myers Squibb, Roche, Novartis. USP: Tiefe Immunonkologie-Pipeline rund um Keytruda.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Merck & Co Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +9,37 %.

Allein seit letzter Woche ist die Merck & Co Aktie damit um +9,51 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,10 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +23,37 % gewonnen.

Während Merck & Co heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der Dow Jones bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,24 %.

Merck & Co Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +9,51 % 1 Monat +4,10 % 3 Monate +9,37 % 1 Jahr +59,47 %

Informationen zur Merck & Co Aktie

Stand: 25.06.2026, 21:00 Uhr

Es gibt 2 Mrd. Merck & Co Aktien. Damit ist das Unternehmen 271,43 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Die Börsen zeigen heute ein spannendes Bild: Während DAX, MDAX und TecDAX zulegen, geraten Nebenwerte und einige US-Indizes ins Hintertreffen.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Johnson & Johnson, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,74 %. Novartis notiert im Plus, mit +0,75 %. Pfizer notiert im Minus, mit -1,23 %. Sanofi legt um +0,65 % zu

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Ob die Merck & Co Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Merck & Co Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.