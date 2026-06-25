🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMerck & Co AktievorwärtsNachrichten zu Merck & Co

    Besonders beachtet!

    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    Merck & Co Aktie mit Kurssprung - 25.06.2026

    Am 25.06.2026 ist die Merck & Co Aktie, bisher, um +3,77 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Merck & Co Aktie.

    Besonders beachtet! - Merck & Co Aktie mit Kurssprung - 25.06.2026
    Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com

    Merck & Co. (MSD) ist ein globaler Pharmakonzern mit Fokus auf verschreibungspflichtige Medikamente, Impfstoffe und Tiergesundheit. Blockbuster ist das Krebsmedikament Keytruda, dazu Impfstoffe (z.B. Gardasil) und Diabetes-/Impfstoffportfolios. Starke Onkologie-Position, hohe F&E-Quote. Hauptkonkurrenten: Pfizer, Johnson & Johnson, Bristol Myers Squibb, Roche, Novartis. USP: Tiefe Immunonkologie-Pipeline rund um Keytruda.

    Merck & Co aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 25.06.2026

    Die Merck & Co Aktie notiert aktuell bei 110,28 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +3,77 % zugelegt, was einem Anstieg von +4,01  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,71 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Merck & Co Aktie. Nach einem Plus von +1,71 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 110,28. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Dow Jones Industrial Average Excess Return!
    Short
    58.076,42€
    Basispreis
    54,47
    Ask
    × 8,48
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    45.762,58€
    Basispreis
    54,17
    Ask
    × 8,47
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Merck & Co Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +9,37 %.

    Allein seit letzter Woche ist die Merck & Co Aktie damit um +9,51 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,10 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +23,37 % gewonnen.

    Während Merck & Co heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der Dow Jones bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,24 %.

    Merck & Co Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +9,51 %
    1 Monat +4,10 %
    3 Monate +9,37 %
    1 Jahr +59,47 %
    Stand: 25.06.2026, 21:00 Uhr

    Informationen zur Merck & Co Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Merck & Co Aktien. Damit ist das Unternehmen 271,43 Mrd.EUR € wert.

    Börsen Update USA - 25.06. - US Tech 100 stark +0,93 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    DAX führt Rally an: Standardwerte im Plus, Nebenwerte bleiben zurück


    Die Börsen zeigen heute ein spannendes Bild: Während DAX, MDAX und TecDAX zulegen, geraten Nebenwerte und einige US-Indizes ins Hintertreffen.

    Börsenstart USA - 25.06. - US Tech 100 schwach -0,55 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Johnson & Johnson, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,74 %. Novartis notiert im Plus, mit +0,75 %. Pfizer notiert im Minus, mit -1,23 %. Sanofi legt um +0,65 % zu

    Merck & Co Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Merck & Co Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Merck & Co Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Merck & Co

    +4,12 %
    +10,15 %
    +4,45 %
    +9,62 %
    +59,08 %
    +0,38 %
    +65,29 %
    +118,90 %
    +209,94 %
    ISIN:US58933Y1055WKN:A0YD8Q
    Merck & Co direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Merck & Co Aktie mit Kurssprung - 25.06.2026 Am 25.06.2026 ist die Merck & Co Aktie, bisher, um +3,77 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Merck & Co Aktie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     