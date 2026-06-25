Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 25.06.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 25.06.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Apple
Tagesperformance: -5,71 %
Tagesperformance: -5,71 %
Platz 1
Performance 1M: -8,56 %
Performance 1M: -8,56 %
Merck & Co
Tagesperformance: +4,12 %
Tagesperformance: +4,12 %
Platz 2
Performance 1M: +4,45 %
Performance 1M: +4,45 %
Caterpillar
Tagesperformance: +3,87 %
Tagesperformance: +3,87 %
Platz 3
Performance 1M: +24,04 %
Performance 1M: +24,04 %
Microsoft
Tagesperformance: -3,84 %
Tagesperformance: -3,84 %
Platz 4
Performance 1M: -15,05 %
Performance 1M: -15,05 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microsoft
WallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Sentiment zu Microsoft. Befürworter verweisen auf starke Fundamentaldaten (Bruttomarge ca. 69%, oper. Marge ~45%, freier Cashflow >75 Mrd $, KI-Investitionen) als langfristige Wertschöpfung. Kritiker warnen vor zunehmender Kapitalbindung (Capex) und ROIC-Druck; Kurs vom ATH fällt, Debatte um Unterschreitung von 200 USD. 14-Tage-Kursveränderung: in den Beiträgen keine konkrete Zahl genannt.
Amazon
Tagesperformance: -3,46 %
Tagesperformance: -3,46 %
Platz 5
Performance 1M: -14,05 %
Performance 1M: -14,05 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes Anleger-Sentiment zu Amazon: AWS-Wachstum (+28% Q1-2026; Umsatz 37,6 Mrd USD) und Chips-Expansion (potentieller Wert ca. 50 Mrd USD) wirken positiv. Regulatorische Risiken (FTC-Werbegeschäft ~70 Mrd USD) belasten. Kurs aktuell ca. 203,35 EUR; jüngst ca. -5% am Handel. Technisch: EMA200-Unterstützung; Prime Day-Effekt wird diskutiert. Insgesamt moderat optimistisch, aber vorsichtig vor Kosten-/Regulierungsdruck.
NVIDIA
Tagesperformance: -3,12 %
Tagesperformance: -3,12 %
Platz 6
Performance 1M: -8,88 %
Performance 1M: -8,88 %
Johnson & Johnson
Tagesperformance: +2,63 %
Tagesperformance: +2,63 %
Platz 7
Performance 1M: +9,26 %
Performance 1M: +9,26 %
Nike (B)
Tagesperformance: -2,62 %
Tagesperformance: -2,62 %
Platz 8
Performance 1M: -7,09 %
Performance 1M: -7,09 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nike (B)
Im wallstreetONLINE-Forum wird Nike (B) gemischt bewertet: Kurzfristig belasten China/Asien und die Kürzung der Jahresprognose; die Kursentwicklung wird als Normalisierung nach hohen Erwartungen gesehen. KGV ca. 25× gilt nicht mehr als billig. Gewinnwachstum in 2–3 Jahren entscheidet. Einstiegsniveaus um 30–35 USD, teils unter 30 USD. Langfristig Potenzial, falls Lieferung/Wachstum wieder zulegen. 14-Tage-Performance nicht beziffert.
Unitedhealth Group
Tagesperformance: +2,50 %
Tagesperformance: +2,50 %
Platz 9
Performance 1M: +11,22 %
Performance 1M: +11,22 %
McDonald's
Tagesperformance: -2,38 %
Tagesperformance: -2,38 %
Platz 10
Performance 1M: -4,63 %
Performance 1M: -4,63 %
Walt Disney
Tagesperformance: -2,35 %
Tagesperformance: -2,35 %
Platz 11
Performance 1M: -0,20 %
Performance 1M: -0,20 %
Procter & Gamble
Tagesperformance: -2,24 %
Tagesperformance: -2,24 %
Platz 12
Performance 1M: +7,73 %
Performance 1M: +7,73 %
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