Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 25.06.2026
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 25.06.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: -10,01 %
Tagesperformance: -10,01 %
Platz 1
Performance 1M: -45,79 %
Performance 1M: -45,79 %
Arm Holdings
Tagesperformance: -9,64 %
Tagesperformance: -9,64 %
Platz 2
Performance 1M: +26,96 %
Performance 1M: +26,96 %
Qualcomm
Tagesperformance: -7,47 %
Tagesperformance: -7,47 %
Platz 3
Performance 1M: -5,37 %
Performance 1M: -5,37 %
SanDisk Corporation
Tagesperformance: +7,20 %
Tagesperformance: +7,20 %
Platz 4
Performance 1M: +30,45 %
Performance 1M: +30,45 %
Western Digital
Tagesperformance: -6,74 %
Tagesperformance: -6,74 %
Platz 5
Performance 1M: +50,25 %
Performance 1M: +50,25 %
Apple
Tagesperformance: -5,85 %
Tagesperformance: -5,85 %
Platz 6
Performance 1M: -8,56 %
Performance 1M: -8,56 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: -5,69 %
Tagesperformance: -5,69 %
Platz 7
Performance 1M: +34,95 %
Performance 1M: +34,95 %
Cognizant Technology Solutions (A)
Tagesperformance: -5,39 %
Tagesperformance: -5,39 %
Platz 8
Performance 1M: -24,67 %
Performance 1M: -24,67 %
Palantir
Tagesperformance: -5,10 %
Tagesperformance: -5,10 %
Platz 9
Performance 1M: -20,40 %
Performance 1M: -20,40 %
Ross Stores
Tagesperformance: -4,74 %
Tagesperformance: -4,74 %
Platz 10
Performance 1M: -0,59 %
Performance 1M: -0,59 %
Intel
Tagesperformance: -4,60 %
Tagesperformance: -4,60 %
Platz 11
Performance 1M: +19,80 %
Performance 1M: +19,80 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel
WallstreetONLINE-Forum: Das Anleger-Sentiment zu Intel ist gemischt bis leicht positiv. Kernpunkte: Gerüchte über eine KE in Pipeline und Bereitschaft, bei attraktivem Angebot zu zeichnen; Quellen aus NY werden genannt. Zudem könnte eine Apple-Intel-Partnerschaft kursstützend wirken. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird tendenziell als aufwärts gesehen; konkrete Zahlen fehlen.
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: -4,19 %
Tagesperformance: -4,19 %
Platz 12
Performance 1M: -11,30 %
Performance 1M: -11,30 %
CoStar Group
Tagesperformance: -3,86 %
Tagesperformance: -3,86 %
Platz 13
Performance 1M: -14,26 %
Performance 1M: -14,26 %
Keurig Dr Pepper
Tagesperformance: +3,75 %
Tagesperformance: +3,75 %
Platz 14
Performance 1M: +13,82 %
Performance 1M: +13,82 %
Microsoft
Tagesperformance: -3,71 %
Tagesperformance: -3,71 %
Platz 15
Performance 1M: -15,05 %
Performance 1M: -15,05 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microsoft
WallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Sentiment zu Microsoft. Befürworter verweisen auf starke Fundamentaldaten (Bruttomarge ca. 69%, oper. Marge ~45%, freier Cashflow >75 Mrd $, KI-Investitionen) als langfristige Wertschöpfung. Kritiker warnen vor zunehmender Kapitalbindung (Capex) und ROIC-Druck; Kurs vom ATH fällt, Debatte um Unterschreitung von 200 USD. 14-Tage-Kursveränderung: in den Beiträgen keine konkrete Zahl genannt.
Applied Materials
Tagesperformance: +3,65 %
Tagesperformance: +3,65 %
Platz 16
Performance 1M: +55,34 %
Performance 1M: +55,34 %
CSX
Tagesperformance: +3,60 %
Tagesperformance: +3,60 %
Platz 17
Performance 1M: +6,68 %
Performance 1M: +6,68 %
Marvell Technology
Tagesperformance: -3,57 %
Tagesperformance: -3,57 %
Platz 18
Performance 1M: +49,26 %
Performance 1M: +49,26 %
The Kraft Heinz Company
Tagesperformance: +3,51 %
Tagesperformance: +3,51 %
Platz 19
Performance 1M: -1,08 %
Performance 1M: -1,08 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu The Kraft Heinz Company
Laut dem wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Kraft Heinz gemischt: Umstrukturierung, Insiderkäufe und eine gedeckte Dividende stützen Fundamentaldaten; der Kurs bleibt seitwärts bis enttäuschend. Trading-Range ca. 18–21€ (bzw. 19–21€). Die neue Strukturänderung ab Juli 2026 könnte Wachstum bringen. Eine konkrete 14-Tage-Performance wird nicht genannt.
Broadcom
Tagesperformance: -3,40 %
Tagesperformance: -3,40 %
Platz 20
Performance 1M: -4,19 %
Performance 1M: -4,19 %
Amazon
Tagesperformance: -3,37 %
Tagesperformance: -3,37 %
Platz 21
Performance 1M: -14,05 %
Performance 1M: -14,05 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes Anleger-Sentiment zu Amazon: AWS-Wachstum (+28% Q1-2026; Umsatz 37,6 Mrd USD) und Chips-Expansion (potentieller Wert ca. 50 Mrd USD) wirken positiv. Regulatorische Risiken (FTC-Werbegeschäft ~70 Mrd USD) belasten. Kurs aktuell ca. 203,35 EUR; jüngst ca. -5% am Handel. Technisch: EMA200-Unterstützung; Prime Day-Effekt wird diskutiert. Insgesamt moderat optimistisch, aber vorsichtig vor Kosten-/Regulierungsdruck.
PDD Holdings Incorporation (A) (A)
Tagesperformance: -3,29 %
Tagesperformance: -3,29 %
Platz 22
Performance 1M: -21,29 %
Performance 1M: -21,29 %
Palo Alto Networks
Tagesperformance: +3,28 %
Tagesperformance: +3,28 %
Platz 23
Performance 1M: +11,02 %
Performance 1M: +11,02 %
NVIDIA
Tagesperformance: -3,27 %
Tagesperformance: -3,27 %
Platz 24
Performance 1M: -8,88 %
Performance 1M: -8,88 %
Fortinet
Tagesperformance: +3,02 %
Tagesperformance: +3,02 %
Platz 25
Performance 1M: +15,64 %
Performance 1M: +15,64 %
Linde
Tagesperformance: +2,93 %
Tagesperformance: +2,93 %
Platz 26
Performance 1M: +4,51 %
Performance 1M: +4,51 %
Paccar
Tagesperformance: +2,87 %
Tagesperformance: +2,87 %
Platz 27
Performance 1M: +14,63 %
Performance 1M: +14,63 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: -2,85 %
Tagesperformance: -2,85 %
Platz 28
Performance 1M: +16,48 %
Performance 1M: +16,48 %
Zscaler
Tagesperformance: -2,72 %
Tagesperformance: -2,72 %
Platz 29
Performance 1M: -29,42 %
Performance 1M: -29,42 %
Fastenal
Tagesperformance: +2,56 %
Tagesperformance: +2,56 %
Platz 30
Performance 1M: +10,87 %
Performance 1M: +10,87 %
American Electric Power
Tagesperformance: +2,15 %
Tagesperformance: +2,15 %
Platz 31
Performance 1M: +6,60 %
Performance 1M: +6,60 %
Paychex
Tagesperformance: +2,07 %
Tagesperformance: +2,07 %
Platz 32
Performance 1M: +0,25 %
Performance 1M: +0,25 %
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