Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 25.06.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 25.06.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Bio-Techne
Tagesperformance: +18,63 %
Tagesperformance: +18,63 %
Platz 1
Performance 1M: +49,50 %
Performance 1M: +49,50 %
Dell Technologies Registered (C)
Tagesperformance: -8,37 %
Tagesperformance: -8,37 %
Platz 2
Performance 1M: +52,74 %
Performance 1M: +52,74 %
SanDisk Corporation
Tagesperformance: +8,27 %
Tagesperformance: +8,27 %
Platz 3
Performance 1M: +30,45 %
Performance 1M: +30,45 %
Qualcomm
Tagesperformance: -7,71 %
Tagesperformance: -7,71 %
Platz 4
Performance 1M: -5,37 %
Performance 1M: -5,37 %
Coinbase
Tagesperformance: -7,60 %
Tagesperformance: -7,60 %
Platz 5
Performance 1M: -21,89 %
Performance 1M: -21,89 %
PerkinElmer
Tagesperformance: +6,77 %
Tagesperformance: +6,77 %
Platz 6
Performance 1M: +20,02 %
Performance 1M: +20,02 %
Western Digital
Tagesperformance: -6,64 %
Tagesperformance: -6,64 %
Platz 7
Performance 1M: +50,25 %
Performance 1M: +50,25 %
Hewlett Packard Enterprise
Tagesperformance: -6,63 %
Tagesperformance: -6,63 %
Platz 8
Performance 1M: +33,91 %
Performance 1M: +33,91 %
Super Micro Computer
Tagesperformance: -6,24 %
Tagesperformance: -6,24 %
Platz 9
Performance 1M: -3,29 %
Performance 1M: -3,29 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Super Micro Computer
Das Anleger-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum zu SMCI ist gemischt. Nvidia-Partnerschaft sorgt für Aufwärtsimpulse (Kurs ca. 36–37 USD, zuletzt ≈32 USD). Short-Interest ca. 13–15% und zuletzt rückläufig. Fundamentale Bewertung wirkt günstig: Trailing-KGV 16–17, Forward 10–11, PEG ~0,35; einige sehen SMCI gegenüber NVIDIA attraktiv. Kurs in den letzten 14 Tagen grob 28–37 USD.
Apple
Tagesperformance: -5,95 %
Tagesperformance: -5,95 %
Platz 10
Performance 1M: -8,56 %
Performance 1M: -8,56 %
Corpay
Tagesperformance: -5,94 %
Tagesperformance: -5,94 %
Platz 11
Performance 1M: -5,27 %
Performance 1M: -5,27 %
Akamai Technologies
Tagesperformance: -5,91 %
Tagesperformance: -5,91 %
Platz 12
Performance 1M: -22,31 %
Performance 1M: -22,31 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: -5,58 %
Tagesperformance: -5,58 %
Platz 13
Performance 1M: +34,95 %
Performance 1M: +34,95 %
Cognizant Technology Solutions (A)
Tagesperformance: -5,28 %
Tagesperformance: -5,28 %
Platz 14
Performance 1M: -24,67 %
Performance 1M: -24,67 %
Robinhood Markets Registered (A)
Tagesperformance: -5,19 %
Tagesperformance: -5,19 %
Platz 15
Performance 1M: +37,08 %
Performance 1M: +37,08 %
Palantir
Tagesperformance: -5,16 %
Tagesperformance: -5,16 %
Platz 16
Performance 1M: -20,40 %
Performance 1M: -20,40 %
Ross Stores
Tagesperformance: -4,85 %
Tagesperformance: -4,85 %
Platz 17
Performance 1M: -0,59 %
Performance 1M: -0,59 %
TJX Companies
Tagesperformance: -4,84 %
Tagesperformance: -4,84 %
Platz 18
Performance 1M: +6,42 %
Performance 1M: +6,42 %
Corning
Tagesperformance: +4,79 %
Tagesperformance: +4,79 %
Platz 19
Performance 1M: +21,56 %
Performance 1M: +21,56 %
Valero Energy
Tagesperformance: +4,76 %
Tagesperformance: +4,76 %
Platz 20
Performance 1M: +0,52 %
Performance 1M: +0,52 %
Albemarle
Tagesperformance: -4,71 %
Tagesperformance: -4,71 %
Platz 21
Performance 1M: -17,52 %
Performance 1M: -17,52 %
Trane Technologies
Tagesperformance: +4,63 %
Tagesperformance: +4,63 %
Platz 22
Performance 1M: +14,21 %
Performance 1M: +14,21 %
United Rentals
Tagesperformance: +4,59 %
Tagesperformance: +4,59 %
Platz 23
Performance 1M: +23,95 %
Performance 1M: +23,95 %
Intel
Tagesperformance: -4,53 %
Tagesperformance: -4,53 %
Platz 24
Performance 1M: +19,80 %
Performance 1M: +19,80 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel
WallstreetONLINE-Forum: Das Anleger-Sentiment zu Intel ist gemischt bis leicht positiv. Kernpunkte: Gerüchte über eine KE in Pipeline und Bereitschaft, bei attraktivem Angebot zu zeichnen; Quellen aus NY werden genannt. Zudem könnte eine Apple-Intel-Partnerschaft kursstützend wirken. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird tendenziell als aufwärts gesehen; konkrete Zahlen fehlen.
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: -4,38 %
Tagesperformance: -4,38 %
Platz 25
Performance 1M: -11,30 %
Performance 1M: -11,30 %
Oracle
Tagesperformance: -4,32 %
Tagesperformance: -4,32 %
Platz 26
Performance 1M: -20,07 %
Performance 1M: -20,07 %
Intercontinental Exchange
Tagesperformance: -4,32 %
Tagesperformance: -4,32 %
Platz 27
Performance 1M: -16,45 %
Performance 1M: -16,45 %
Applied Materials
Tagesperformance: +4,14 %
Tagesperformance: +4,14 %
Platz 28
Performance 1M: +55,34 %
Performance 1M: +55,34 %
Xylem
Tagesperformance: +4,08 %
Tagesperformance: +4,08 %
Platz 29
Performance 1M: +10,47 %
Performance 1M: +10,47 %
Charles River Laboratories International
Tagesperformance: +4,02 %
Tagesperformance: +4,02 %
Platz 30
Performance 1M: +36,18 %
Performance 1M: +36,18 %
Merck & Co
Tagesperformance: +3,84 %
Tagesperformance: +3,84 %
Platz 31
Performance 1M: +4,45 %
Performance 1M: +4,45 %
Caterpillar
Tagesperformance: +3,83 %
Tagesperformance: +3,83 %
Platz 32
Performance 1M: +24,04 %
Performance 1M: +24,04 %
Deere
Tagesperformance: +3,74 %
Tagesperformance: +3,74 %
Platz 33
Performance 1M: +20,11 %
Performance 1M: +20,11 %
AbbVie
Tagesperformance: +3,71 %
Tagesperformance: +3,71 %
Platz 34
Performance 1M: +16,19 %
Performance 1M: +16,19 %
CVS Health
Tagesperformance: +3,68 %
Tagesperformance: +3,68 %
Platz 35
Performance 1M: +14,68 %
Performance 1M: +14,68 %
The Mosaic
Tagesperformance: +3,67 %
Tagesperformance: +3,67 %
Platz 36
Performance 1M: -4,78 %
Performance 1M: -4,78 %
Keurig Dr Pepper
Tagesperformance: +3,62 %
Tagesperformance: +3,62 %
Platz 37
Performance 1M: +13,82 %
Performance 1M: +13,82 %
Teradyne
Tagesperformance: +3,61 %
Tagesperformance: +3,61 %
Platz 38
Performance 1M: +33,62 %
Performance 1M: +33,62 %
CSX
Tagesperformance: +3,60 %
Tagesperformance: +3,60 %
Platz 39
Performance 1M: +6,68 %
Performance 1M: +6,68 %
Mettler Toledo International
Tagesperformance: +3,54 %
Tagesperformance: +3,54 %
Platz 40
Performance 1M: +16,67 %
Performance 1M: +16,67 %
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