Ölpreise ziehen an - Zwischenfall in der Straße von Hormus
NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Donnerstagabend nach negativen Nachrichten angezogen. Nach einem Rückgang von bis zu rund zwei Prozent drehte der Preis für ein Barrel (159 Liter) der weltweiten Referenzsorte Brent am Nachmittag ins Plus. Dieser Aufwärtstrend verstärkte sich am Abend, nachdem es in der Straße von Hormus zu einem Zwischenfall gekommen war. Am Abend kostete ein Barrel der Nordseesorte Brent mit Lieferung im August 75,84 Dollar knapp drei Prozent mehr als am Mittwochabend.
Im Vergleich zum Tagestief ist dies ein Plus von rund fünf Prozent. Am Vormittag war der Preis zeitweise bis auf 72,06 Dollar gefallen. Das war das niedrigste Niveau seit Beginn des Iran-Kriegs. In den ersten Wochen und Monaten des Konflikts war der Ölpreis deutlich gestiegen. Ein Barrel der Sorte Brent hatte zeitweise etwas mehr als 126 Dollar gekostet. Seit diesem Zwischenhoch seit Ende April ging es peu à peu nach unten.
Grund für den Rückgang seit dem Hoch Ende April ist die Hoffnung auf eine Lösung im Iran-Krieg. Zuletzt hatten sowohl der Iran als auch die Vereinigten Staaten nach ersten Gesprächen Fortschritte signalisiert, wenngleich ihre Darstellungen bisweilen auseinandergingen. Zudem haben mehr Öltanker die Straße von Hormus durchqueren können. Der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus zeigte Analysen zufolge erste Anzeichen von Normalisierung.
Der Datenanbieter Kpler zählte am Mittwoch nach Angaben eines Sprechers 70 Durchfahrten. Vor Ausbruch des Iran-Kriegs waren es täglich mehr als 100 gewesen. Die Meerenge ist eine für die Weltwirtschaft bedeutende Route für die Lieferung von Rohöl.
Am Donnerstagabend stoppte die Weltschifffahrtsorganisation IMO nach einem Angriff auf ein Schiff im Golf von Oman die jüngst gestartete Evakuierung von Schiffen rund um die Straße von Hormus vorläufig. "Mir wurde heute ein Angriff im Golf von Oman auf ein Schiff gemeldet, das die Straße von Hormus durchquert hat", teilte IMO-Generalsekretär Arsenio Dominguez mit. "Dieses Schiff befand sich nicht im Rahmen des Evakuierungsplans der IMO auf der Durchfahrt."
Nähere Angaben zu dem Schiff und zum Angriff machte die UN-Sonderorganisation nicht. Nach Angaben des internationalen Schifffahrtsverbandes Bimco handelt es sich um ein Handelsschiff, das die Straße von Hormus unter Nutzung der Küstenverkehrszone vor Oman durchfuhr./zb/stw
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Der globale Energiemarkt operiert gegenwärtig in einer bemerkenswerten Divergenz zwischen digitaler Liquidität und physischer Realität. Während die Algorithmen (HFT) an den Bildschirmen kurzfristige geopolitische Beruhigungspillen und temporäre Sanktionsausnahmen einpreisen, um den Papier-Ölpreis im vakuumierten Raum mathematisch zu drücken, spricht die fundamentale Infrastruktur im Untergrund eine völlig andere Sprache.
Das System nähert sich einer kritischen Elastizitätsgrenze:
- Die Kraftstoff-Asymmetrie: Während Rohöl-Futures künstlich nach unten massiert werden, verharren die Endprodukt-Preise (Gasoline/Crack Spreads) aufgrund historisch ausgelasteter Raffineriekapazitäten und realer Transport-Risikoprämien auf einem starren Niveau. Die Atome an der Zapfsäule weigern sich, der Papier-Illusion zu folgen.
- Die Erschöpfung der Puffer: Die Erzeugung eines künstlichen Überangebots durch den fortgesetzten Abbau der strategischen US-Reserven (SPR) stözt auf eine mathematische Untergrenze. Die kommerziellen Lagerbestände liegen bereits signifikant unter dem 5-Jahres-Durchschnitt. Das physische Sicherheitsnetz ist dünn wie nie.
- Der Kipppunkt der Statik: Institutionelles Hedging und algorithmische Short-Kaskaden funktionieren nur so lange, wie das physische Angebot reibungslos fliesst. Sobald das fragile Vertrauen in schwebende diplomatische Abkommen bricht oder die reale Transportlogistik im Nadelöhr Hormuz stockt, schaltet das System schlagartig um. Wenn das künstlich überdehnte Gummiband zurückschnellt, kollabiert das Orderbuch nach oben hin völlig schutzlos.
Wer langfristige, unkorrelierte Sachwerte hält, schaut diesem algorithmischen Rauschen mit maximaler Distanz zu. Die wahre Statik für den Winter wird nicht durch temporäre Bildschirm-Kapriolen entschieden, sondern durch die thermodynamische Notwendigkeit der Realwirtschaft.
Abgerechnet wird, wenn die Physik die Pixel einholt.
Hatt sich gerade erledigt das Gerede vom baldigen billigen Öl, der Iran schließt die Strasse von Hormus...