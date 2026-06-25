Berüchtigtes Abschiebezentrum in Sümpfen Floridas schließt

OCHOPEE (dpa-AFX) - Das berüchtigte Abschiebezentrum mit dem prägnanten Namen "Alligator Alcatraz" in den Sümpfen Floridas schließt. Das gab der republikanische Gouverneur des US-Bundesstaats im Süden der Vereinigten Staaten, Ron DeSantis, bekannt. Es gebe dort keine Häftlinge mehr. Er verwies darauf, dass die Einrichtung in den Everglades von Anfang an als Notfalllösung gedacht gewesen sei. Vor kurzem hatten US-Medien berichtet, dass horrende Betriebskosten ein Grund für das Aus sein könnten.

"Alligator Alcatraz" war zum Symbol der aggressiven Abschiebepolitik von US-Präsident Donald Trump geworden. Die US-Regierung hatte das Gefängnis extra in den Sümpfen platziert, damit kein Häftling - aus Angst vor den Alligatoren - die Flucht versucht.