Caterpillar Aktie klettert nach oben - +4,76 % - 25.06.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Caterpillar. Mit einer Performance von +4,76 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,93 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Caterpillar Aktie. Nach einem Plus von +0,93 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 928,80€, mit einem Plus von +4,76 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Caterpillar ist weltweit führender Hersteller von Bau-, Minen- und Industriemaschinen sowie Diesel- und Gasmotoren. Kernprodukte: Bagger, Dozer, Radlader, Muldenkipper, Generatoren, vernetzte Flottenlösungen. Starke Marktstellung durch globales Händlernetz, hohe Markenbekanntheit und Aftermarket-Services. Wichtige Konkurrenten: Komatsu, Volvo CE, Hitachi, Deere. USP: breite Produktpalette, robuste Qualität, Telematik- und Servicekompetenz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Caterpillar Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Allein seit letzter Woche ist die Caterpillar Aktie damit um +11,07 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +24,45 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Caterpillar auf +89,46 %.

Während Caterpillar heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der Dow Jones bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,05 %. Damit gehört Caterpillar heute zu den auffälligeren Werten.

Caterpillar Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +11,07 % 1 Monat +24,45 % 3 Monate +48,21 % 1 Jahr +189,28 %

Informationen zur Caterpillar Aktie

Stand: 25.06.2026, 22:00 Uhr

Es gibt 461 Mio. Caterpillar Aktien. Damit ist das Unternehmen 424,30 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 25.06.2026 im S&P 500.

Top- und Flop-Aktien am 25.06.2026 im Dow Jones.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Deere, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +4,64 %. Volvo Registered (B) notiert im Plus, mit +3,19 %. CNH Industrial notiert im Plus, mit +5,89 %.

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Ob die Caterpillar Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Caterpillar Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.