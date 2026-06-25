Recht auf Reparatur von Elektrogeräten

Der Branchenverband der Informations- und Telekommunikationsbranche, Bitkom, sieht dadurch Vorteile für Verbraucher und Umwelt. "Wer Smartphone, Tablet oder Laptop länger nutzt, spart Geld, vermeidet Elektroschrott und schont Ressourcen", erklärt Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder. Auch der Verbraucherzentrale Bundesverband begrüßt die Neuregelung, fordert aber darüber hinaus einen von den Herstellern finanzierten Reparaturbonus, um das Reparieren insgesamt attraktiver zu machen./ax/DP/stw

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Apple Aktie

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,14 % und einem Kurs von 242,3 auf Lang & Schwarz (25. Juni 2026, 22:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Apple Aktie um -6,92 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,56 %.

Die Marktkapitalisierung von Apple bezifferte sich zuletzt auf 3,55 Bil..

Apple zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0533. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3700 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 307,25USD. Von den letzten 8 Analysten der Apple Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 296,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 340,00USD was eine Bandbreite von +22,24 %/+40,41 % bedeutet.