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    ROUNDUP/Aktien New York Schluss

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    Rekordhoch beim Dow - Micron stützt Tech-Werte

    ROUNDUP/Aktien New York Schluss - Rekordhoch beim Dow - Micron stützt Tech-Werte
    Foto: Sophie Backes - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial hat am Donnerstag seine Gewinne vom Vortag zwischenzeitlich deutlich ausgebaut und ist auf ein Rekordhoch gestiegen. Neben weiter nachlassenden Inflationssorgen im Zuge der Hoffnung auf ein Ende des Iran-Kriegs stützten den Leitindex auch robuste Konjunkturdaten. So hatte die Wirtschaft zu Beginn des Jahres mehr Fahrt gewonnen als erwartet, und die privaten Einkommen waren überraschend stark gestiegen. Technologiewerte profitierten von herausragenden Geschäftszahlen und dem starken Ausblick des Speicherchip-Spezialisten Micron .

    Nach anfänglichen Gewinnen von mehr als 2 Prozent ging es für den technologielastigen Nasdaq 100 letztlich um 0,75 Prozent auf 29.440,32 Punkte nach oben. Der marktbreite S&P 500 gab minimal auf 7.357,49 Punkte nach, und der Dow rettete ein Plus von 0,14 Prozent auf 51.920,62 Punkte ins Ziel. Deutliche Kursverluste der Aktien von Apple trübten insgesamt die Euphorie rund um Micron.

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    Apple hatte die Anleger mit der Ankündigung überraschend deutlicher Preiserhöhungen verschreckt. Die Papiere des Technologiekonzerns sackten am Dow-Ende um 6,1 Prozent ab. Analysten wie Dan Ives von Wedbush Securities äußerten sich skeptisch: "Der Schritt ist ein Signal dafür, dass die Preissteigerungen bei Speicherbausteinen selbst für Apple stärker und schneller ausfallen als erwartet." Zwar dürften die Preiserhöhungen dazu beitragen, die Bruttomargen zu sichern, doch seien Preiserhöhungen innerhalb eines Produktzyklus für Apple sehr ungewöhnlich und erhöhten das Risiko von Nachfragerückgängen bei Macs und iPads.

    Unter den besten Werten im Nasdaq 100 schnellten Micron um 15,7 Prozent in die Höhe, nachdem sie im Handelsverlauf einen weiteren Höchststand erreicht hatten. Die Resultate seien ein weiterer Beleg dafür, dass sich das Thema KI-Einführung wie erwartet entwickelt, schrieb Richard Flax, oberster Anlagestratege bei Moneyfarm.

    Die überwiegend begeisterten Analysten hoben nun reihenweise ihre Kursziele für die Micron-Aktien an. Noch beeindruckender als die Zahlen für das vergangene und die Ziele des Unternehmens für das laufende Quartal sei die deutliche Ausweitung der langfristigen Verträge mit Schlüsselkunden, kommentierte Experte Harlan Sur von der Bank JPMorgan. Diese dürften laut Atif Malik von der Citigroup rund 40 Prozent des Umsatzes in den kommenden fünf Jahren abdecken.

    Im Kielwasser von Micron legten auch andere Halbleitertitel zu. Für Qualcomm ging es um knapp 4 Prozent bergauf. Der bisher im Mobilfunkchip-Bereich starke Hersteller will mit Komponenten für KI-Rechenzentren bis zum Geschäftsjahr 2029 Umsätze von mehr als 15 Milliarden US-Dollar per annum erzielen. Zudem gab das Unternehmen bekannt, dass der Social-Media- und Technologieriese Meta den neuen Qualcomm-Chip für Rechenzentren in seiner KI-Infrastruktur einsetzen will.

    Mit dem Halbleiterhersteller Sandisk sowie dem Chipindustrie-Ausrüster Applied Materials waren weitere Branchenwerte stark gefragt - sie zogen um 22 sowie mehr als 13 Prozent an.

    Die Aktien von Bio-Techne sprangen um ein Fünftel auf 70,70 Dollar hoch. Der deutsche Pharma- und Spezialchemieriese Merck KGaA will den Anbieter von Life-Science-Werkzeugen und Analysetechnologien für 73 Dollar je Aktie in bar übernehmen.

    Die Titel des Börsenneulings SpaceX , um den es inzwischen etwas ruhiger geworden ist, schwankten um ihren Schlusskurs und fielen am Ende um ein Prozent. Nach dem immensen Höhenflug in den ersten Handelstagen war es für die Anteile des Raumfahrt- und KI-Unternehmens ebenso steil bergab gegangen - zuletzt hatte sich der Kurs etwas stabilisiert./la/stw

    --- Von Lutz Alexander, dpa-AFX ---

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie

    Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,91 % und einem Kurs von 586,5 auf Lang & Schwarz (25. Juni 2026, 22:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um +17,67 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +70,63 %.

    Die Marktkapitalisierung von Micron Technology bezifferte sich zuletzt auf 1,20 Bil..

    Micron Technology zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5067. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1900 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.189,29USD. Von den letzten 7 Analysten der Micron Technology Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 535,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.550,00USD was eine Bandbreite von -49,62 %/+45,95 % bedeutet.





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