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    Götze-Video, Banner in USA

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    Nike deutet neues DFB-Trikot an

    Götze-Video, Banner in USA - Nike deutet neues DFB-Trikot an
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX) - Zwei Botschaften, viele Pixel, ein Verdacht: Gibt Nike schon einen Vorgeschmack aufs neue Trikot der deutschen Fußball-Nationalmannschaft? Mit einem Video von Mario Götze und einem Banner in New Jersey hat der US-Konzern Andeutungen auf das erste Nike-Trikot für den DFB gemacht. Der WM-Finaltorschütze von 2014, der bei Nike unter Vertrag steht, packte in einer Instagram-Story ein Paket mit Nike-Emblem aus und zeigte dann ein weißes Trikot mit schwarzem Kragen, das allerdings stark verpixelt und damit nicht richtig zu erkennen war.

    "Hello New Jersey" heißt auch "Hallo neues Trikot"

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    Ab 2027 werden die deutschen Nationalteams von Nike ausgestattet. Die "Bild" zeigte darüber hinaus ein Foto von einem Banner in New Jersey, das DFB-Star Jamal Musiala mit einem ebenfalls stark verpixelten weißen Trikot mit schwarzem Kragen zeigte. Der Titel des Banners, der den Angaben zufolge am Donnerstag von einem Boot gezogen wurde und auch den Nike-Swoosh enthielt: "Hello New Jersey", übersetzt also nicht nur ein Gruß an New Jersey, sondern auch ein "Hallo neues Trikot".

    Bei dieser WM stattet zum vorerst letzten Mal Adidas nach jahrzehntelanger Partnerschaft die deutsche Nationalmannschaft mit Trikots aus - sie waren auch bei diesem Turnier ein Verkaufsschlager. Er schätze, dass in Summe mehr als drei Millionen Deutschland-Jerseys verkauft würden, sagte Adidas-Vorstandschef Björn Gulden bei einer Medienrunde in New York. Man verkaufe dreimal so viele DFB-Trikots wie noch bei der WM in Katar vor vier Jahren. Das sei ein Rekordwert.

    Bei künftigen Turnieren will dann Nike mit seinen DFB-Trikots ähnliche Verkaufserfolge erzielen./lön/DP/stw

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie

    Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,20 % und einem Kurs von 40,90 auf NYSE (25. Juni 2026, 22:15 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um +5,40 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,74 %.

    Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 32,00 Mrd..

    adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8600 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 202,67EUR. Von den letzten 9 Analysten der adidas Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 170,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 245,00EUR was eine Bandbreite von -4,36 %/+37,83 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursentwicklung der Adidas-Aktie: starke Quartalszahlen mit Umsatz‑ und Gewinnanstieg sowie verbesserten Margen, WM-Verkäufe als kurzfristiger Umsatztreiber, umfangreiche Aktienrückkäufe (insgesamt bis zu 1 Mrd. €) und die Frage, ob Buybacks bei aktuellem Kurs (~176 €) echten Wert schaffen. Kritiker warnen vor hartem Wettbewerb und unsicherer Langfrist‑Prognose; Quartalszahlen bleiben entscheidend.

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