Huawei unterstützt globale Netzbetreiber bei der Monetarisierung von Token durch die Integration von Service, Netzwerk und Rechenleistung

Auf dem MWC Shanghai 2026 hielt David Wang, Deputy Chairman of the Board und Rotating Chairman von Huawei, eine Grundsatzrede darüber, wie künstliche Intelligenz Mobilfunknetze verändert und damit den Weg für das Wachstum der Branche im nächsten Jahrzehnt ebnet.

SHANGHAI, 25. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Auf dem diesjährigen MWC Shanghai präsentiert Huawei seine neuesten Innovationen, die Dienste, Netzwerke und Rechenleistung miteinander verbinden, um Wachstum sowohl in Bezug auf Datenvolumen als auch auf Token zu ermöglichen und der Telekommunikationsbranche dabei zu helfen, die Chancen zu nutzen, die sich durch sich rasch weiterentwickelnde KI-Modelle und -Agenten ergeben. Unter dem Motto „Advancing All Intelligence" möchte das Unternehmen gemeinsam mit globalen Netzbetreibern, Branchenpartnern und wichtigen Opinion Leadern Möglichkeiten für verbesserte Konnektivität und Rechenleistung, 5G-A mit hoher Uplink-Bandbreite und die Monetarisierung von Nutzererlebnissen sowie KI-gestützte Geschäftsoptimierung erkunden.

In den vergangenen 40 Jahren waren die Innovationen in der Mobilfunktechnologie von einer Generation zur nächsten der Schlüssel zum Erfolg der Branche. „Mit jeder Generation haben wir die Grenzen der spektralen Effizienz und der Leistung weiter verschoben", sagte Wang. Die Netzwerkarchitektur hat sich nach und nach vereinfacht, und überall entstehen neue Anwendungsszenarien und Dienste. Dadurch wurden die Grenzen der Kommunikation kontinuierlich erweitert, was den Netzbetreibern dabei geholfen hat, die Leistungsfähigkeit ihrer Netze in wirtschaftlichen Nutzen umzuwandeln."

Da die Mobilkommunikation nun in das Zeitalter der Intelligenz eintritt, gibt es sechs zentrale Anforderungen, die den Weg für das Wachstum der Branche im nächsten Jahrzehnt ebnen werden. Dazu gehören:

Entwicklung neuer Dienste und Funktionen für zukünftige Mobilfunksysteme

Integration von KI in die Mobilkommunikation zum Aufbau von drei unterschiedlichen Intelligenzebenen

Aufbau einer Netzwerkarchitektur für die integrierte Satelliten-Boden-Kommunikation

Einsatz für eine nachhaltige und zukunftsorientierte Frequenzplanung und -zuteilung

Klare Definition der Spezifikationen für KI-native Kernnetze

Erforschung neuer Geschäftsmodelle und Anwendungsszenarien für mobile Dienste

Huawei stellte im Rahmen der Veranstaltung eine Vielzahl von Innovationen vor. Im Bereich Dienstleistungen stellte das Unternehmen gemeinsam mit den drei größten chinesischen Netzbetreibern technologische und geschäftliche Innovationen in den Bereichen 5G-A mit hoher Uplink-Kapazität und Monetarisierung des Nutzererlebnisses, KI-gestützte Geschäftsoptimierung sowie Monetarisierung von Token vor. Im Bereich Infrastruktur hat Huawei das KI-zentrierte Zielnetzwerk eingeführt, das Netzbetreibern dabei hilft, ihre Wettbewerbsfähigkeit bei der Monetarisierung von Bytes und Tokens zu steigern. Als Teil dieses KI-zentrierten Zielnetzwerks legt das grundlegende Kommunikationsnetzwerk den Schwerpunkt auf einen Wandel von einer verkehrsorientierten Vernetzung hin zu einer Vernetzung für Echtzeit-Interaktion, um Nutzerinnen und Nutzern eine garantierte Konnektivität zu bieten. Darüber hinaus nutzt es hohe Uplink- und Downlink-Geschwindigkeiten sowie bewährte Technologien und Netzwerke, um Nutzerinnen und Nutzern eine hochwertige Konnektivität zu bieten. Das Rechennetzwerk legt den Schwerpunkt auf einen Wandel weg vom Datenverkehr hin zur netzwerkweiten Rechenplanung und -bereitstellung, wobei das Netzwerk für Rechenaufgaben ausgelegt ist und die Anbindung an das Netzwerk gleichbedeutend mit dem Zugriff auf Rechenkapazitäten ist. Die KI-Recheninfrastruktur legt den Schwerpunkt auf hohe Leistung und Effizienz sowie auf die Unterstützung von Open-Source- und offenen Ökosystemen.