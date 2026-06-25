Huawei beschleunigt Token-Monetarisierung bei Netzbetreibern weltweit
Auf dem MWC Shanghai 2026 zeigt Huawei, wie KI, Token-Ökonomie und 5G-A das Mobilfunkgeschäft neu definieren – von smarten Netzen bis zu neuen Erlösmodellen.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Huawei präsentiert auf dem MWC Shanghai 2026 Lösungen zur Integration von Service, Netzwerk und Rechenleistung zur Monetarisierung von Token und zur Förderung KI-getriebenen Wachstums; Motto „Advancing All Intelligence“ und Zusammenarbeit mit globalen Netzbetreibern.
- David Wang betonte in seiner Grundsatzrede, dass KI Mobilfunknetze transformiert und nannte sechs zentrale Anforderungen für das Branchenwachstum: neue Dienste, KI‑Integration auf drei Ebenen, Satelliten‑Boden‑Netzarchitektur, nachhaltige Frequenzplanung, KI‑native Core‑Spezifikationen und neue Geschäftsmodelle.
- Huawei stellte ein KI‑zentriertes Zielnetzwerk vor, das von verkehrsorientierter Vernetzung zu Echtzeit‑Interaktion übergeht, netzwerkweite Rechenplanung ermöglicht und eine leistungsfähige, offene KI‑Recheninfrastruktur bietet.
- 5G‑Advanced (5G‑A) hat weltweit über 100 Millionen Nutzer; Huawei arbeitet mit Betreibern an der Monetarisierung des 5G‑A‑Erlebnisses, Kundenbindung im mittleren/oberen Preissegment und Steigerung des ARPU.
- Hohe Uplink‑Kapazität ist entscheidend für mobile KI‑ und Token‑Dienste (z. B. AI‑Brillen benötigen ~20 Mbit/s Upload); das U6‑GHz‑Spektrum (>6 GHz) gilt als Schlüsselband, viele Länder haben es freigegeben, und 2026 werden erste kommerzielle U6‑5G‑A‑Netze erwartet (z. B. Naher Osten, Hongkong/Macao).
- Huawei kooperiert regional (u. a. Guangdong, Shanghai, Hebei) für KI‑gestützte B2C‑ und B2B‑Dienste, will Token‑Verbrauch in Smart‑Home, persönlichen Assistenten und integrierten Verbraucherdiensten ankurbeln und entwickelt domänenspezifische Intelligenz für autonome Level‑4‑Netze.
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