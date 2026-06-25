JPMORGAN stuft Ferrari auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ferrari vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 380 Euro belassen. Insgesamt erwarte er einen günstigen Produktmix sowie eine positive Preisentwicklung, schrieb Jose M Asumendi in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Die Resultate dürften bestätigen, dass der Sportwagenbauer auf dem besten Weg sei, seine Margenprognose zu erreichen. Angesichts der Modellwechsel und des Einstiegs in die vollelektrische Oberklasse wäre dies ein bedeutender Vertrauensbeweis./rob/la/stw
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 15:56 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 15:56 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 15:56 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 15:56 / BST
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Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,88 % und einem Kurs von 309,8EUR auf Lang & Schwarz (25. Juni 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Jose M Asumendi
Analysiertes Unternehmen: Ferrari
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 380
Kursziel alt: 380
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Jose M Asumendi
Analysiertes Unternehmen: Ferrari
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 380
Kursziel alt: 380
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