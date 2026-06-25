RBC stuft MUNICH RE auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Munich Re nach einem Analysten-Treffen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 490 Euro belassen. Das Jahr verlaufe für den Rückversicherer bislang gut, schrieb Ben Cohen in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Unsicherheiten hinsichtlich des Prämienzyklus blieben derweil bestehen./rob/la/stw
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 12:46 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 12:46 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 12:46 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 12:46 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,89 % und einem Kurs von 477,0EUR auf Lang & Schwarz (25. Juni 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte