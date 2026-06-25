DZ BANK stuft MERCK KGAA auf 'Kaufen'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Merck KGaA angesichts der angekündigten Übernahme von Bio-Techne auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 153 Euro belassen. Die strategische Logik des Zukaufs liege in der Komplementarität der Produktportfolios der beiden Unternehmen entlang der gesamten wissenschaftlichen Wertschöpfungskette, schrieb Peter Spengler am Donnerstag. Insgesamt sei die Akquisition als konsequente Umsetzung der Unternehmensstrategie zu werten, das Kerngeschäft durch gezielte Zukäufe in zukunftsweisenden Technologiefeldern nachhaltig zu stärken./rob/la/stw
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 15:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 15:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 15:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 15:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,86 % und einem Kurs von 147,8EUR auf Lang & Schwarz (25. Juni 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Peter Spengler
Analysiertes Unternehmen: MERCK KGAA
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Peter Spengler
Analysiertes Unternehmen: MERCK KGAA
Aktieneinstufung neu: positiv
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