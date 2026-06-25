DZ BANK stuft MERCK KGAA auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Merck KGaA angesichts der angekündigten Übernahme von Bio-Techne auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 153 Euro belassen. Die strategische Logik des Zukaufs liege in der Komplementarität der Produktportfolios der beiden Unternehmen entlang der gesamten wissenschaftlichen Wertschöpfungskette, schrieb Peter Spengler am Donnerstag. Insgesamt sei die Akquisition als konsequente Umsetzung der Unternehmensstrategie zu werten, das Kerngeschäft durch gezielte Zukäufe in zukunftsweisenden Technologiefeldern nachhaltig zu stärken./rob/la/stwVeröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 15:17 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 15:38 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,86 % und einem Kurs von 147,8EUR auf Lang & Schwarz (25. Juni 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Peter Spengler

Analysiertes Unternehmen: MERCK KGAA

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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