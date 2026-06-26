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    Haier Biomedical präsentiert innovative, automatisierte und CO2-arme Kühllagerlösungen auf zwei bedeutenden internationalen Fachmessen.

    Haier Biomedical präsentiert innovative, automatisierte und CO2-arme Kühllagerlösungen auf zwei bedeutenden internationalen Fachmessen.
    Foto: zhouyilu - stock.adobe.com

    Von der Europe Biobank Week 2026 in Prag bis zur Interphex Week Tokyo 2026 stärkt Haier Biomedical seine weltweite Marktpräsenz im Bereich Life Sciences kontinuierlich durch lokal angepasste, innovative Produkte und tiefgreifende Partnerschaften im Ökosystem.

    QINGDAO, China, 26. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Haier Biomedical (688139.SH), ein weltweit führender Anbieter von Lösungen in den Bereichen Biowissenschaften und Medizin, ist gleichzeitig auf der Europe Biobank Week 2026 in Prag, einer der wichtigsten Konferenzen für die internationale Biobank-Community, und auf der Interphex Week Tokyo 2026, Japans größter Fachmesse für Pharma und Biotechnologie, vertreten.

    Um den Bedarf der europäischen Biobanken sowie die Anforderungen japanischer Labore an kohlenstoffarme, hocheffiziente und automatisierte Modernisierungen zu decken, hat Haier Biomedical zahlreiche innovative, auf den lokalen Markt zugeschnittene Produkte und Lösungen auf den Markt gebracht. Mit der Einführung neuer Produkte, akademischen Kooperationen und szenariobasierten Innovationen hat Haier Biomedical den globalen Märkten seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, lokale technologische Innovationen mit einem umfassenden, vor Ort verankerten Service zu verbinden.

    Haier Biomedical treibt die Globalisierung durch lokalisierte F&E-Innovationen und tief verwurzelten lokalen Service voran

    Durch die Nutzung beider bedeutender Branchenplattformen stellte Haier Biomedical seine globalen, anwendungsszenariobasierten Innovationsfähigkeiten umfassend unter Beweis und beschleunigte damit den Wandel vom „Produktexport" hin zur „Ökosystemintegration". Lokalisierte Forschung und Entwicklung, lokalisierte Produktdefinition und lokalisierte Servicekapazitäten werden zu den zentralen Triebkräften des Wachstums im Ausland und setzen die Globalisierungsstrategie des Unternehmens in nachhaltige Wachstumsergebnisse um.

    Auf der Europe Biobank Week 2026 konzentrierte sich Haier Biomedical auf automatisierte Tiefkühllagerlösungen, um die akademische Forschung und Entwicklung sowie die Lehrpraxis zu verbessern und die Entwicklung von Biobanken in Europa voranzutreiben.

    At Interphex Week Tokyo 2026, Haier Biomedical unveiled new products designed specifically to meet the Japanese market needs

    Das jetzt weltweit eingeführte automatisierten Ultra-Tiefkühl-Probenlagersystem HAB80-60KA / HAB80-60KB ist ein flexibles, automatisiertes Lagersystem, das für die Aufbewahrung empfindlicher biologischer Proben bei -80 °C konzipiert ist. Es eignet sich optimal für Anwendungen mit 50.000 bis über 200.000 Proben und unterstützt die Lagerung von niedermolekularen Verbindungen, Kernproben sowie Biobanken, darunter Krankheits-, Bevölkerungs- und Forschungsbiobanken. Das System gewährleistet einen lückenlosen Schutz der Probentemperatur während des gesamten Lagerungsprozesses.

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