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    Pylontech stellt PyOcean vor - ein 6,4-MWh-Energiespeichersystem auf Basis selbst entwickelter 601-Ah-Zellen

    MÜNCHEN, 26. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Pylontech (688063.SH), ein weltweit führender Anbieter von Energiespeichersystemen, stellte auf der Intersolar Europe seine neue Energiespeicherlösung für den Versorgungsmaßstab – PyOcean – vor. Die Plattform bietet zwei Konfigurationen: ein 6,4-MWh-System, das mit den von Pylontech selbst entwickelten 601-Ah-LFP-Zellen betrieben wird, sowie ein 6,26-MWh-System, das mit 588-Ah-Zellen ausgestattet wird. Die Markteinführung unterstreicht die integrierten Kompetenzen von Pylontech, die von der Entwicklung von Batteriezellen bis hin zur Systemintegration reichen, und markiert zugleich einen weiteren wichtigen Schritt bei der Expansion des Unternehmens in den Markt für Energiespeicher im Versorgungsmaßstab.

    Pylontech unveils 6.4MWh Utility-scale ESS

    PyOcean wurde entwickelt, um die betriebliche Effizienz und den langfristigen Anlagenwert in einer Vielzahl von Anwendungsszenarien zu maximieren. Das 6,4-MWh-System (0,25P) ist für die gemeinsame Nutzung mit erneuerbaren Energien, Energieverschiebung, Kapazitätswertprojekte und die Deckung von Abendspitzen optimiert, während das 6,26-MWh-System (0,5P) für eigenständige BESS-Anlagen, netzseitige Flexibilität, Spitzenlastabdeckung und andere Anwendungen mit hohen Zyklusfrequenzen ausgelegt ist.

    Angetrieben von den von Pylontech selbst entwickelten großformatigen Batteriezellen bieten die neuen Systeme eine höhere Energiedichte und größere Projekteffizienz. Das 6,4-MWh-System integriert 601-Ah-Zellen mit einer Energiedichte von bis zu 426 Wh/l, was eine höhere Energiekapazität in einem standardmäßigen 20-Fuß-Container ermöglicht und gleichzeitig den Flächenbedarf, die Infrastrukturanforderungen sowie die Gesamtprojektkosten reduziert. PyOcean zeichnet sich zudem durch eine werkseitig vormontierte Bauweise für eine schnellere Inbetriebnahme, einen umfassenden mehrstufigen Sicherheitsschutz von der Zell- bis zur Systemebene sowie einen intelligenten Betrieb aus, der durch ein lokales Energiemanagementsystem unterstützt wird und Kunden dabei hilft, die Anlagenleistung über den gesamten Projektlebenszyklus hinweg zu maximieren.

    Während Pylontech weithin als weltweit führender Anbieter von Energiespeichersystemen für Privathaushalte anerkannt ist, hat das Unternehmen seine Präsenz im Bereich gewerblicher und großtechnischer Anwendungen rasch ausgebaut. Im vergangenen Jahr hat Pylontech mehrere Großprojekte erfolgreich abgeschlossen, darunter ein 400-MWh-Energiespeicherprojekt im Versorgungsmaßstab in Ningxia und ein 80-MWh-Projekt in Jiangsu, China. Die Kompetenz des Unternehmens bei Großprojekten spiegelt sich auch in seiner Aufnahme in die Liste der Tier-1-Energiespeicherhersteller von BloombergNEF wider.

    Pylontech delivers 400MWh utility-scale energy storage project in Ningxia, China

    Mit 17 Jahren Branchenerfahrung baut Pylontech seine Kompetenzen durch den Ausbau seines globalen Servicenetzwerks weiter aus. Bis heute hat Pylontech weltweit 9 Tochtergesellschaften im Ausland und 25 lokale Servicezentren eingerichtet, die in den wichtigsten Energiespeichermärkten lokalen technischen Support und Dienstleistungen über den gesamten Projektlebenszyklus hinweg anbieten.

    „Wir haben uns zum Ziel gesetzt, zuverlässige und effiziente Energiespeicherlösungen für vielfältige Anwendungsbereiche bereitzustellen und arbeiten dabei eng mit unseren Partnern zusammen, um eine widerstandsfähigere und nachhaltigere Energiezukunft zu gestalten", erklärte ein Sprecher von Pylontech.

    Website: https://en.pylontech.com.cn/?lan=en 

    Foto – https://mma.prnewswire.com/media/3000403/image1.jpg
    Foto – https://mma.prnewswire.com/media/3000404/image2.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/pylontech-stellt-pyocean-vor--ein-6-4-mwh-energiespeichersystem-auf-basis-selbst-entwickelter-601-ah-zellen-302811407.html






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