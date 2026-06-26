🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsStrategic Resources AktievorwärtsNachrichten zu Strategic Resources
    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    ROHSTOFFKRIEG und UNTERBEWERTUNG! D-Wave Quantum, MP Materials, Strategic Resources Aktie!

    Im "Rohstoffkrieg" mit den USA lässt China wieder die Muskeln spielen. In Japan verschärft sich bei schweren Seltenen Erden die Lage. Und vor wenigen Tagen hat Peking zehn US-Unternehmen auf seine Exportkontrollliste gesetzt. Die US-Regierung …

    ROHSTOFFKRIEG und UNTERBEWERTUNG! D-Wave Quantum, MP Materials, Strategic Resources Aktie!
    Foto: esg-aktien.de
    Im "Rohstoffkrieg" mit den USA lässt China wieder die Muskeln spielen. In Japan verschärft sich bei schweren Seltenen Erden die Lage. Und vor wenigen Tagen hat Peking zehn US-Unternehmen auf seine Exportkontrollliste gesetzt. Die US-Regierung reagiert bisher erstaunlich zurückhaltend. Auch die Aktie von MP Materials ist noch nicht angesprungen. Vor einer Neubewertung steht nach Ansicht von Experten die Aktie von Strategic Resources. Die Kanadier bauen eine Wertschöpfungskette vom Rohstoff bis zur Stahlindustrie und Batteriefertigung auf. Die Aktie erscheint günstig. Günstig ist D-Wave Quantum sicher nicht. Zudem ist das Wertpapier auch in diesem Jahr sehr volatil. Dennoch raten Analysten zum Kauf.

    Lesen sie den Artikel hier weiter





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von ESG Aktien
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROHSTOFFKRIEG und UNTERBEWERTUNG! D-Wave Quantum, MP Materials, Strategic Resources Aktie! Im "Rohstoffkrieg" mit den USA lässt China wieder die Muskeln spielen. In Japan verschärft sich bei schweren Seltenen Erden die Lage. Und vor wenigen Tagen hat Peking zehn US-Unternehmen auf seine Exportkontrollliste gesetzt. Die US-Regierung …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     