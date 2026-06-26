ROHSTOFFKRIEG und UNTERBEWERTUNG! D-Wave Quantum, MP Materials, Strategic Resources Aktie! Im "Rohstoffkrieg" mit den USA lässt China wieder die Muskeln spielen. In Japan verschärft sich bei schweren Seltenen Erden die Lage. Und vor wenigen Tagen hat Peking zehn US-Unternehmen auf seine Exportkontrollliste gesetzt. Die US-Regierung …



