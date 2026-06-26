Zefiro Methane, 2G Energy und Siemens Energy: Drei spannende Energie-Aktien mit unterschiedlichen Risikoprofilen unter der Lupe
Die Energiewende wird gern mit Windrädern, Solarmodulen und Wasserstoff erzählt. Doch dahinter entsteht ein mindestens ebenso spannender Markt: alte Öl- und Gasquellen müssen verschlossen, Methanemissionen gesenkt, Stromnetze ausgebaut und …
Foto: zukunftsbilanzen.de
Die Energiewende wird gern mit Windrädern, Solarmodulen und Wasserstoff erzählt. Doch dahinter entsteht ein mindestens ebenso spannender Markt: alte Öl- und Gasquellen müssen verschlossen, Methanemissionen gesenkt, Stromnetze ausgebaut und Rechenzentren zuverlässig versorgt werden. Davon profitieren Zefiro Methane, 2G Energy und Siemens Energy. Drei Energie-Aktien mit sehr unterschiedlichen Risikoprofilen im Check.
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