CORNEX sichert sich auf der „The Smarter E Europe" Aufträge im Umfang von 12 GWh und präsentiert sein Portfolio für verschiedene Anwendungsszenarien

Auf der Messe präsentierte CORNEX ein vielseitiges Produktangebot, das auf die unterschiedlichen Marktbedürfnisse zugeschnitten ist. Im Mittelpunkt der Technologieausstellung stand der Flaggschiff-Container „M6 BESS", der für Anwendungen im Großmaßstab konzipiert wurde, bei denen hoher Wirkungsgrad und lange Lebensdauer gefragt sind. Für Anwendungen im kleineren Maßstab präsentierte CORNEX seine hochsicheren 314-Ah-, 120-Ah- und 100-Ah-Zellen für den Privathaushalt sowie seine zylindrischen Zellen mit hoher Zyklenfestigkeit, die für den wachsenden Markt der Mikromobilität optimiert sind.

XIAOGAN, China, 26. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Das auf neue Energien spezialisierte Innovationsunternehmen CORNEX New Energy hat sich auf der Messe „The smarter E Europe" vom 23. bis 25. Juni 2026 in München stark präsentiert. Dank seiner Fähigkeiten zur Skalierung und Bereitstellung von Produkten konnte das Unternehmen eine Reihe bedeutender Kooperationsvereinbarungen abschließen, wodurch sich das kumulierte Auftragsvolumen für Energiespeicher auf der Veranstaltung auf 12 GWh belief.

Dieses Hardware-Portfolio trug zur positiven Auftragsentwicklung des Unternehmens in ganz Europa und den angrenzenden Regionen bei. Im Bereich der Großanlagen hat sich CORNEX mit IKAV, MoveOn und Cubenergy zu einer 3,4-GWh-Kooperation in Deutschland zusammengeschlossen und gleichzeitig eine strategische Vereinbarung mit der KK Group auf der Wechselstromseite geschlossen, um die Netzstabilität zu stärken. Im Rahmen der Ausweitung seiner regionalen Präsenz unterzeichnete CORNEX zudem eine wegweisende Kooperationsvereinbarung mit dem israelischen Unternehmen Orshar über ein 1,6-GWh-Projekt auf der Gleichstromseite.

Diese Dynamik setzte sich auch im Wohnungsbau und im Bereich der dezentralen Energieversorgung fort. CORNEX hat mit Sluxer einen Vertrag über die schrittweise Lieferung von 1 GWh für Osteuropa sowie eine Kooperationsvereinbarung über 1 GWh mit NKON zur Belieferung von Privat- und Gewerbekunden in ganz Europa unterzeichnet.

Um das regionale Wachstum weiter voranzutreiben, schloss CORNEX eine Partnerschaft mit InterConti über 2 GWh zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit der Infrastruktur in der Ukraine, einen Speichervertrag über 2 GWh mit Takom in Polen sowie ein Projekt über 1 GWh mit Energy Investment in Rumänien ab. Darüber hinaus wurde mit JA Solar Energy Storage eine umfassende Vereinbarung über eine globale strategische Zusammenarbeit unterzeichnet, um gemeinsam internationale Märkte zu erschließen.

Diese intensiven Partnerschaften und die Produktpräsentationen in verschiedenen Anwendungsszenarien unterstreichen die wachsende globale Präsenz von CORNEX und die aktive Rolle des Unternehmens bei der Unterstützung der laufenden Energiewende.

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