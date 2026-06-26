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    Verletzte nach Raketenangriff auf Kiew

    Für Sie zusammengefasst
    • Mindestens zwei Verletzte in Kiew ambulant behandelt
    • Klitschko meldet Lagerbrand im Bezirk Darnyzkyj
    • Raketenalarm vor Einschlägen durch russische Angriffe
    Verletzte nach Raketenangriff auf Kiew
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    KIEW (dpa-AFX) - Mindestens zwei Menschen sind nach Behördenangaben bei einem russischen Raketenangriff auf Kiew verletzt worden. Die beiden Verletzten seien ambulant behandelt worden, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko mit. Seinen Angaben nach sind im Stadtbezirk Darnyzkyj im Südosten der ukrainischen Hauptstadt Lager in Brand geraten. Über weitere Schäden ist bisher nichts bekannt. Vor den Einschlägen hatte die ukrainische Luftwaffe Raketenalarm für Kiew gegeben. Russland beschießt in dem seit mehr als vier Jahre dauernden Krieg auch immer wieder Kiew mit Drohnen und Raketen./bal/DP/zb






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    Verletzte nach Raketenangriff auf Kiew Mindestens zwei Menschen sind nach Behördenangaben bei einem russischen Raketenangriff auf Kiew verletzt worden. Die beiden Verletzten seien ambulant behandelt worden, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko mit. Seinen Angaben nach sind im …
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