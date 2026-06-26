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    Autobauer fördern Verkauf von Verbrennern wieder stärker

    Für Sie zusammengefasst
    • Handel und Hersteller förderten im Juni Verbrenner
    • E-Autos Nachlass sank im Juni auf 17,8 Prozent
    • Staatliche Prämie 1.500–6.000 Euro nur für Privatautos
    Autobauer fördern Verkauf von Verbrennern wieder stärker
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BOCHUM/FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Neuwagenmarkt wird der Verkauf von Verbrennern wieder stärker gefördert. Handel und Hersteller setzten im Juni erstmals seit einem Jahr wieder höhere Kaufanreize als bei vergleichbaren Elektroautos, wie aus der regelmäßigen Marktstudie des privaten "Center Automotive Research (CAR)" hervorgeht.

    Nach den Erhebungen ist bei den 20 meistverkauften Elektrofahrzeugen der durchschnittlich gewährte Preisnachlass von 19,5 Prozent im Januar auf nun 17,8 Prozent des Listenpreises zurückgegangen. Bei den Verbrennern gab es im Schnitt 18,4 Prozent Rabatt. Sie sind damit zumindest in der Anschaffung durchschnittlich 1.997 Euro billiger als die E-Modelle. Im Dezember hatte der Abstand nur gut 1.300 Euro betragen.

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    Die staatliche Förderung ist bei dem Preisvergleich nicht eingerechnet, weil vom gekauften Auto und den Einkommensverhältnissen des Käufers abhängig. CAR-Studienleiter Ferdinand Dudenhöffer sieht eine starke Förderung von Elektroautos im günstigen Einstiegssegment. Dies komme insbesondere Importeuren aus China, Korea und Europa entgegen. "Deutsche Premiumhersteller wie Audi, BMW , Mercedes , Porsche und ihre Jobs in Deutschland haben wenig davon."

    Voraussetzung für die E-Förderung ist eine Zulassung des Fahrzeugs seit dem 1. Januar dieses Jahres. Die Höhe des staatlichen Zuschusses hängt von Fahrzeug, Haushaltseinkommen (höchstens 80.000 Euro) und Familiengröße ab und kann zwischen 1.500 und 6.000 Euro betragen. Die Prämie gilt nur für Privatautos, nicht für Dienstwagen.

    Zuletzt hatten E-Autos und ebenfalls geförderte Plug-in-Hybride einen Marktanteil von 35 Prozent in Deutschland erreicht. Nach Einschätzung Dudenhöffers sind die für 2026 vorgesehenen Fördermittel Mitte Juni bereits zur Hälfte aufgebraucht. Das Budget könne damit schon vor Jahresende vorübergehend erschöpft sein. Letztlich halte die staatliche Subvention die Preise für Elektroautos künstlich hoch. Nach dem Förderende werde es schwer, wieder zum Normalbetrieb zurückzukehren./ceb/DP/zb

     

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    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -7,88 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,30 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 15,92 Mrd..

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,0800 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 116,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +30,17 %/+70,53 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursrückgang und Bewertung der BMW-Aktie: Ursachen (Gewinnwarnung, geplantes Sparprogramm bis zu 7.700 Stellen, schwacher China‑Markt, Konkurrenz durch preiswerte EVs, Frage zur Brilliance‑JV‑Lizenz), Margendruck, hohe Nettoliquidität versus niedrige Marktkapitalisierung, technische Warnsignale (Unterstützungen bei ~57/58€; Gap/Widerstände; extrem überverkaufte Indikatoren), Short‑Aktivitäten und einzelne Lieferprobleme (iX1).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber BMW eingestellt.

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