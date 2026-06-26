Autobauer fördern Verkauf von Verbrennern wieder stärker
- Handel und Hersteller förderten im Juni Verbrenner
- E-Autos Nachlass sank im Juni auf 17,8 Prozent
- Staatliche Prämie 1.500–6.000 Euro nur für Privatautos
BOCHUM/FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Neuwagenmarkt wird der Verkauf von Verbrennern wieder stärker gefördert. Handel und Hersteller setzten im Juni erstmals seit einem Jahr wieder höhere Kaufanreize als bei vergleichbaren Elektroautos, wie aus der regelmäßigen Marktstudie des privaten "Center Automotive Research (CAR)" hervorgeht.
Nach den Erhebungen ist bei den 20 meistverkauften Elektrofahrzeugen der durchschnittlich gewährte Preisnachlass von 19,5 Prozent im Januar auf nun 17,8 Prozent des Listenpreises zurückgegangen. Bei den Verbrennern gab es im Schnitt 18,4 Prozent Rabatt. Sie sind damit zumindest in der Anschaffung durchschnittlich 1.997 Euro billiger als die E-Modelle. Im Dezember hatte der Abstand nur gut 1.300 Euro betragen.
Die staatliche Förderung ist bei dem Preisvergleich nicht eingerechnet, weil vom gekauften Auto und den Einkommensverhältnissen des Käufers abhängig. CAR-Studienleiter Ferdinand Dudenhöffer sieht eine starke Förderung von Elektroautos im günstigen Einstiegssegment. Dies komme insbesondere Importeuren aus China, Korea und Europa entgegen. "Deutsche Premiumhersteller wie Audi, BMW , Mercedes , Porsche und ihre Jobs in Deutschland haben wenig davon."
Voraussetzung für die E-Förderung ist eine Zulassung des Fahrzeugs seit dem 1. Januar dieses Jahres. Die Höhe des staatlichen Zuschusses hängt von Fahrzeug, Haushaltseinkommen (höchstens 80.000 Euro) und Familiengröße ab und kann zwischen 1.500 und 6.000 Euro betragen. Die Prämie gilt nur für Privatautos, nicht für Dienstwagen.
Zuletzt hatten E-Autos und ebenfalls geförderte Plug-in-Hybride einen Marktanteil von 35 Prozent in Deutschland erreicht. Nach Einschätzung Dudenhöffers sind die für 2026 vorgesehenen Fördermittel Mitte Juni bereits zur Hälfte aufgebraucht. Das Budget könne damit schon vor Jahresende vorübergehend erschöpft sein. Letztlich halte die staatliche Subvention die Preise für Elektroautos künstlich hoch. Nach dem Förderende werde es schwer, wieder zum Normalbetrieb zurückzukehren./ceb/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 60,96 auf Lang & Schwarz (25. Juni 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -7,88 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,30 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 15,92 Mrd..
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,0800 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 116,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +30,17 %/+70,53 % bedeutet.
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BMW Aktie: Unter 57/58 Euro droht neues Abwärtspotenzial
Erschwerend kommen frische, starke Verkaufssignale für die BMW Aktie an den Unterstützungen in der Zone zwischen 65 und 68 Euro sowie zuletzt bei 62,96 Euro hinzu. Oberhalb des Kurses liegt zudem das am Mittwoch aufgerissene Gap zwischen 63,98 und 66,84 Euro, das nun als erster primärer Widerstand wirkt. Bestätigt sich das bärische Setup mit einem Bruch unter 57/58 Euro, kann sich erneut hohes Abwärtspotenzial eröffnen. Für eine erste Entspannung wäre zunächst ein schneller Rebreak über die unterschrittenen Unterstützungen nötig. Für eine größere Erleichterung müsste die BMW Aktie aber mindestens über die Zone bei 69,78/70,24 Euro zurückkehren, wo auch die 20-Tage-Linie verläuft.
Das Problem fuer BMW in China sind nicht nur die Verbrenner sondern vor allem die preiswerteren EV's der lokalen Konkurrenz. BMW wird dort die Preise senken muessen.
So schwarz sehe ich nicht!