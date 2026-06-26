🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Sachsens Kultusminister

    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    Familiensplitting statt Ehegattensplitting

    Für Sie zusammengefasst
    • Clemens fordert steuerliche Entlastung für Familien
    • Ehegattensplitting durch Familiensplitting ersetzen
    • Familiensplitting würde Alleinerziehende entlasten
    Sachsens Kultusminister - Familiensplitting statt Ehegattensplitting
    Foto: Siarhei - 356130783

    DRESDEN (dpa-AFX) - Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) hält eine steuerliche Entlastung von Familien und Alleinerziehenden für geboten. Das Ehegattensplitting sei kein zeitgemäßes Instrument zur Familienförderung mehr, sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Dresden. "Das Ehegattensplitting wurde 1958 eingeführt, um Familien zu fördern. Doch heute bleibt fast die Hälfte aller Ehen kinderlos." Die Unterstützung komme nicht dort an, wo sie benötigt werde.

    Familien müssen gezielter entlastet werden

    "Familien müssen gezielter entlastet werden. Ich bin dafür, das Ehegattensplitting durch Familiensplitting zu ersetzen. Familiensplitting sorgt dafür, dass die finanzielle Entlastung dort ankommt, wo die Verantwortung für die nächsten Generationen getragen wird: bei Familien und Alleinerziehenden", sagte der Minister.

    Clemens zufolge kommt die Anpassung des Steuermodells nicht nur den Familien zu Gute, sondern auch Alleinerziehenden, die bisher nicht von Steuervorteilen profitieren - obwohl sie finanzielle und organisatorische Lasten alleine schultern.

    In Deutschland gilt bisher das Ehegattensplitting

    Das Familiensplitting ist ein alternatives Steuermodell, bei dem das Einkommen einer Familie zusammengelegt und auf alle Haushaltsmitglieder aufzuteilen. Mit jedem weiteren Kind würde die Steuerlast sinken. Beim Ehegattensplitting wird das gemeinsame Einkommen von Eheleuten dagegen durch zwei geteilt. Forderung nach einer Reform der Regelung kommen auch aus anderen Parteien wie der SPD./jos/DP/zb







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Sachsens Kultusminister Familiensplitting statt Ehegattensplitting Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) hält eine steuerliche Entlastung von Familien und Alleinerziehenden für geboten. Das Ehegattensplitting sei kein zeitgemäßes Instrument zur Familienförderung mehr, sagte er der Deutschen Presse-Agentur in …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     