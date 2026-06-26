WOCHENVORSCHAU
Termine bis 9. Juli 2026
- Wirtschafts- und Finanztermine 26. Juni bis 9. Juli
- Hauptversammlungen von Dermapharm, Fielmann, Meta
- Verbraucherpreise, PMI, Arbeitslosenzahlen, US-Berichte
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 9. Juli
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--------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 26. JUNI
TERMINE UNTERNEHMEN
10:00 DEU: Dermapharm Holding, Hauptversammlung
11:00 GBR: Kingfisher, Hauptversammlung
17:00 GBR: Ende der Angebotsfrist für den Investor Castlelake für Easyjet
TERMINE KONJUNKTUR
01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 6/26
08:00 SWE: Erzeugerpreise 5/26
09:00 SWE: Wirtschaftstendenz 6/26
11:00 ITA: Verbrauchervertrauen 6/26
11:00 ITA: Produzentenvertrauen 6/26
14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 5/26 (vorläufig)
16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 6/26 (endgültig)
SONSTIGE TERMINE
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--------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 29. JUNI
TERMINE UNTERNEHMEN
07:50 NLD: Prosus, Jahreszahlen
10:00 DEU: Nagarro, Hauptversammlung
18:00 USA: Snowflake, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 5/26
08:00 SWE: Handelsbilanz 5/26
09:00 ESP: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)
09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 5/26
10:00 EUR: EZB Geldmenge M3 5/26
11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 6/26
11:00 EUR: Industrievertrauen 6/26
11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 6/26 (endgültig)
11:30 BEL: Verbraucherpreise 6/26
16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 6/26
SONSTIGE TERMINE
19:00 PRT: Zentralbanken-Forum der Europäischen Zentralbank (EZB): «Shaping Europe's future: innovation, growth and stability», Sintra
19:45 DEU: «Klimaschutz, Wirtschaft und Arbeit - wie geht das pragmatisch zusammen?» - Hochsauerlandgespräch mit Bundesumweltminister Carsten Schneider, Bestwig
LUX: Treffen der EU-Arbeits- und Sozialminister, Luxemburg
--------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 30. JUNI
TERMINE UNTERNEHMEN
08:00 GBR: Sainsbury, Q1-Umsatz
10:00 DEU: Kontron, Hauptversammlung
10:00 DEU: Centrotherm, Hauptversammlung
22:15 USA: Nike, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers
01:30 JPN: Arbeitslosenquote 5/26
01:50 JPN: Industrieproduktion 5/26 (vorläufig)
03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/26 07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 5/26
08:00 GBR: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)
08:00 GBR: Privatkonsum Q1/26 (2. Veröffentlichung)
08:00 GBR: Staatsausgaben Q1/26 (2. Veröffentlichung)
08:00 GBR: Im- und Exporte Q1/26 (2. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Leistungsbilanz Q1/26
08:00 DNK: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)
08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 5/26
08:00 DNK: Arbeitslosenquote 5/26
08:30 HUN: Handelsbilanz 5/26
08:45 FRA: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)
08:45 FRA: Erzeugerpreise 5/26
09:00 CHE: KOF Frühindikator 6/26
09:30 POL: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)
09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 6/26
10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 6/26 10:00 BGR: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)
10:00 ITA: Erzeugerpreise 5/26
11:00 ITA: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)
12:00 IRL: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)
12:00 PRT: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)
14:00 DEU: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)
15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 4/26
15:45 USA: MNI Chicago PMI 6/26
16:00 USA: Verbrauchervertrauen 6/26
16:00 USA: JOLTS Offene Stellen 5/26
SONSTIGE TERMINE
18:00 DEU: Veranstaltung der Helmut-Schmidt-Stiftung «Hafen im Wandel: Globale Umbrüche und soziale Ungleichheit», Hamburg
--------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 1. JULI
TERMINE UNTERNEHMEN
08:00 GBR: Associated British Foods, Q3-Umsatz
10:00 DEU: Telefonica Deutschland, Hauptversammlung
10:00 DEU: Norma, Hauptversammlung
10:00 AUT: Voestalpine, Hauptversammlung
11:00 DEU: Hermle, Hauptversammlung
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
USA: General Mills, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Tankan Q2/26
02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: RatingDog PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26
06:30 NLD: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)
08:30 CHE: Einzelhandelsumsatz 5/26
09:00 AUS: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)
09:15 ESP: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26
09:45 ITA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26
09:55 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26
09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26
11:00 EUR: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)
12:00 PRT: Industrieproduktion 5/26
14:15 USA: ADP-Beschäftigungsänderung 6/26
15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 6/26
16:00 USA: Bauinvestitionen 5/26
18:00 RUS: Einzelhandelsumsatz 5/26
18:00 RUS: Arbeitslosenquote 5/26
SONSTIGE TERMINE
BEL: Härtere Zollregeln für Stahlimporte in die EU treten in Kraft, Brüssel
BEL: Irland übernimmt turnusgemäß den Vorsitz des Ministerrates der Europäischen Union (EU), Brüssel
EUR: Neue Zollvorschriften für kleine Pakete in EU: Pauschalzoll auch auf importierte Billigwaren, Europaweit
--------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 2. JULI
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 FRA: Sodexo, Q3-Umsatz, Issy-les-Moulineaux
10:00 DEU: Maschinenbauverband VDMA zum Auftragseingang Mai 2026 08:45 DEU: Bundesgerichtshof entscheidet in Streit um Urheberschutz für USM-Haller-Möbelsystem, Karlsruhe
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
GBR: Sainsbury, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
08:30 CHE: Verbraucherpreise 6/26
09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 6/26
10:00 ITA: Arbeitslosenquote 5/26
11:00 EUR: Arbeitslosenquote 5/26
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 6/26
16:00 USA: Auftragseingang Industrie 5/26
16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 5/26 (endgültig)
SONSTIGE TERMINE
10:00 DEU: Eröffnung der Infineon Smart Power Fab, Dresden Mit der «Smart Power Fab» reagiert Infineon auf die steigende Nachfrage nach Halbleitern etwa für erneuerbare Energien, Rechenzentren und Elektromobilität. In der neuen Fabrik sollen rund 1.000 zusätzliche Arbeitsplätze entstehen.
--------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 3. JULI
TERMINE UNTERNEHMEN
06:00 NOR: Aker ASA, Q2-Umsatz
10:00 DEU: Syzygy, Hauptversammlung
10:00 DEU: Mutares, Hauptversammlung
10:00 DEU: Einhell, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
02:30 JPN: S&P Global PMI Dienste 6/26 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: Rating DOG PMI Dienste 6/26
08:45 FRA: Industrieproduktion 5/26
09:00 ESP: Industrieproduktion 5/26
09:15 ESP: S&P Global PMI Dienste 6/26
09:45 ITA: S&P Global PMI Dienste 6/26
09:50 FRA: S&P Global PMI Dienste 6/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: S&P Global PMI Dienste 6/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 5/26
10:00 EUR: S&P Global PMI Dienste 6/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 6/26 (2. Veröffentlichung)
SONSTIGE TERMINE
10:00 DEU: Berufungsverhandlung über Rückforderungen der Investitionsbank Brandenburg von Corona-Soforthilfen, Berlin
HINWEIS
USA: Kein Börsenhandel wegen des Unabhängigkeitstags am 4. Juli. Dieser fällt 2026 auf einen Samstag. An den Märkten wird er deshalb auf den Freitag vorgezogen
--------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 6. JULI
TERMINE UNTERNEHMEN
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TERMINE KONJUNKTUR
08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 5/26
09:30 DEU: S&P Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 6/26
10:30 EUR: Sentix-Investorenvertrauen 7/26
10:30 GBR: S&P Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 6/26
11:00 EUR: Erzeugerpreise 5/26
11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 5/26
15:45 USA: S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 6/26 (2. Veröffentlichtung) 16:00 USA: ISM-Index 6/26
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: Konferenz Bundesagentur für Arbeit (BA) und DGB Baden-Württemberg zu den Potenzialen und Herausforderungen von KI in den Betrieben
--------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 7. JULI
TERMINE UNTERNEHMEN
10:00 DEU: TLG Immobilien, Hauptversammlung
11:00 DEU: Delticom, Hauptversammlung
12:00 GBR: Marks & Spencer, Hauptversammlung
DEU: Heckler & Koch, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
01:30 JPN: Ausgaben privater Haushalte 5/26
08:00 DEU: Industrieproduktion 5/26
08:45 FRA: Handelsbilanz 5/26
14:15 USA: ADP-Bericht zum Arbeitsmarkt
14:30 USA: Handelsbilanz 5/26
SONSTIGE TERMINE
08:00 DEU: Personaldebatte OEAG Holding GmbH und Arbeitgeberverband Gesamtmetall zu Bürokratieabbau in Unternehmen
09:00 DEU: Tagesspiegel Background Fachkonferenz Agrar & Ernährung
--------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 8. JULI
TERMINE UNTERNEHMEN
09:30 USA: Meta, Hauptversammlung
10:00 DEU: WCM, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Leistungsbilanz 5/26
08:45 FRA: Leistungsbilanz 5/26
13:00 USA: MBA Hypothekenanträge
16:00 USA: Großhandelslagerbestände
20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokolle
21:00 USA: Konsumentenkredite
SONSTIGE TERMINE
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--------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 9. JULI
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Südzucker, Q1-Zahlen
07:00 CHE: Barry Callebaut, Q3-Umsatz
07:30 AUT: OMV, Q2-Umsatz
10:00 DEU: Fielmann, Hauptversammlung
10:00 DEU: Baader Wertpapierhandelsbank, Hauptversammlung 10:00 DEU: Hornbach, Hauptversammlung
10:00 AUT: AT&S, Hauptversammlung
10:30 DEU: Expert Bilanz-Pk 2026
12:00 USA: Pepsico, Q2-Zahlen
14:00 FRA: Alstom, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Geldmenge M2, M3
03:30 CHN: Erzeugerpreise 6/26
08:00 DEU: Handelsbilanz 5/26
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe
16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser
EUR: Informelles Treffen der Wettbewerbsminister der EU-Staaten
SONSTIGE TERMINE
09:30 DEU: Pressegespräch Bankenverband BdB zu Wettbewerbsfähigkeit und Regulatorik, Frankfurt/M.
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