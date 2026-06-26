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    KI-Schock

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    SoftBank crasht zweistellig: Der wahre Grund hinter dem KI-Beben!

    Die SoftBank-Aktie verliert mehr als 13,5 Prozent. Der KI-Hype bekommt plötzlich Risse. Anleger fürchten steigende Infrastrukturkosten, Druck bei Arm und neue Zweifel an OpenAI.

    KI-Schock - SoftBank crasht zweistellig: Der wahre Grund hinter dem KI-Beben!
    Foto: SOPA Images - Sipa USA

    Die SoftBank-Aktie erlebt einen brutalen Ausverkauf. Am Freitag brach der japanische Tech-Investor zeitweise um mehr als 13,5 Prozent ein und führte damit die Verluste bei asiatischen Technologiewerten an. Der Grund dafür ist größer als nur ein schwacher Handelstag. Anleger stellen plötzlich eine der wichtigsten Wetten der vergangenen Monate infrage: den Boom rund um künstliche Intelligenz.

    Der Druck kam direkt von der Wall Street. Der Nasdaq Composite fiel in der Nacht zuvor bereits zum vierten Mal in Folge. Besonders Apple belastete den Markt mit einem Kursrutsch von sechs Prozent. Der Konzern hatte höhere Preise für MacBooks und iPads angekündigt und dabei auf gestiegene Komponentenpreise, darunter Chips, verwiesen. Genau das nährt die neue Angst an der Börse: Wenn Halbleiter immer teurer werden, könnten die Margen der großen Tech-Konzerne unter Druck geraten.

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    Für SoftBank kommt noch ein zweites Problem hinzu. Die Beteiligung Arm Holdings verlor in den USA 3,2 Prozent und blieb damit hinter anderen Chipwerten zurück. Zwar könnte der neue Deal von Qualcomm für KI-Rechenzentrumschips mit Meta laut dem Stratege Andrew Jackson von Ortus Advisors über Lizenzzahlungen positiv für Arm sein. Gleichzeitig wächst aber die Konkurrenz, da Qualcomm aggressiver in den Markt für Prozessoren drängt.

    Auch OpenAI dämpft die Stimmung. Jackson verwies auf Berichte, denen zufolge ein möglicher Börsengang bis ins nächste Jahr verschoben werden könnte. Hintergrund seien Schwierigkeiten, bei einer Bewertung von einer Billion US-Dollar genügend Nachfrage zu sichern. Das ist für SoftBank brisant, weil die Aktie stark vom KI-Fantasie-Aufschlag lebt.

    Der Ausverkauf griff auf die ganze Region über. SK Hynix verlor mehr als drei Prozent, Samsung Electronics fast drei Prozent. Advantest rutschte um mehr als 6 Prozent ab, Tokyo Electron ebenfalls deutlich.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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