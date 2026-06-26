Wer jetzt wirklich profitiert
Auto-Wende am Markt: Verbrenner feiern ihr Rabatt-Comeback!
Verbrenner locken wieder mit höheren Rabatten als E-Autos. Darum hilft die neue Prämie vor allem günstigen Modellen und ausländischen Marken.
- Verbrenner wieder mit höheren Rabatten und günstiger
- Prämie stärkt günstige Modelle und ausländische Marken
- Förderung begünstigt Privatkunden zu Lasten von Premium
- Report: SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Auf dem deutschen Neuwagenmarkt werden Verbrennermodelle wieder verstärkt beworben. Im Juni boten Händler und Hersteller erstmals seit einem Jahr höhere Kaufanreize als für vergleichbare Elektroautos, wie die regelmäßige Marktstudie des privaten Zentrums Automobilforschung (CAR) zeigt. Die Umfrage zeigt, dass der durchschnittliche Rabatt auf die 20 meistverkauften Elektrofahrzeuge von 19,5 Prozent im Januar auf 17,8 Prozent des Listenpreises gesunken ist. Bei Verbrennern lag der durchschnittliche Rabatt bei 18,4 Prozent. Damit sind Verbrenner, zumindest zum Zeitpunkt des Kaufs, im Durchschnitt 1.997 Euro günstiger als die Elektromodelle. Im Dezember betrug der Unterschied nur etwas über 1.300 Euro.
Staatliche Subventionen sind im Preisvergleich nicht berücksichtigt, da sie vom jeweiligen Fahrzeug und der Einkommenssituation des Käufers abhängen. Ferdinand Dudenhöffer, Leiter der CAR-Studie, sieht im günstigen Einstiegssegment eine starke Nachfrage nach Elektroautos. Davon profitieren insbesondere Importeure aus China, Korea und Europa. Er sagte dazu: "Deutsche Premiumhersteller wie Audi, BMW, Mercedes und Porsche sowie deren Arbeitsplätze in Deutschland haben davon wenig zu profitieren. Voraussetzung für die Förderung von Elektrofahrzeugen ist, dass das Fahrzeug seit dem 1. Januar dieses Jahres zugelassen ist."
Die Förderung ist seit Mai 2026 beantragbar, gilt aber rückwirkend für Neuzulassungen ab dem 1. Januar 2026. Privatkäufer können je nach Fahrzeug, Einkommen und Familiengröße 1.500 bis 6.000 Euro erhalten. Reine E-Autos bekommen eine Basisförderung von 3.000 Euro, Plug-in-Hybride und Range-Extender von 1.500 Euro. Dazu kommen mögliche Einkommens- und Kinderboni. Die Bundesregierung stellt das Programm als sozial gestaffelte Hilfe für Familien mit kleinen und mittleren Einkommen dar. Die Förderung gilt nur für Privatfahrzeuge, nicht für Firmenwagen. Das ist für deutsche Premiumhersteller ein Problem, weil Audi, BMW, Mercedes und Porsche traditionell stark im Firmenkunden- und Leasinggeschäft sind.
Die Förderung trifft also stärker das günstigere Privatkundensegment, in dem Marken wie BYD, Hyundai, Kia, Skoda, Opel oder Cupra mehr Hebel haben. Genau deshalb warnt Dudenhöffer, dass die Prämie an Teilen der deutschen Wertschöpfung vorbeilaufen könnte. Zuletzt erreichten Elektrofahrzeuge und subventionierte Plug-in-Hybride in Deutschland einen Marktanteil von 35 Prozent. Laut Dudenhöffer waren die für 2026 vorgesehenen Mittel bereits Mitte Juni zur Hälfte aufgebraucht. Das Budget könnte daher schon vor Jahresende vorübergehend erschöpft sein. Letztlich, so argumentiert er, hält die staatliche Subvention die Preise für Elektroautos künstlich hoch. Nach dem Auslaufen der Subventionen wird eine Rückkehr zum Normalbetrieb schwierig sein.
Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion