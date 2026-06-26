Auto-Wende am Markt: Verbrenner feiern ihr Rabatt-Comeback!

Auf dem deutschen Neuwagenmarkt werden Verbrennermodelle wieder verstärkt beworben. Im Juni boten Händler und Hersteller erstmals seit einem Jahr höhere Kaufanreize als für vergleichbare Elektroautos, wie die regelmäßige Marktstudie des privaten Zentrums Automobilforschung (CAR) zeigt. Die Umfrage zeigt, dass der durchschnittliche Rabatt auf die 20 meistverkauften Elektrofahrzeuge von 19,5 Prozent im Januar auf 17,8 Prozent des Listenpreises gesunken ist. Bei Verbrennern lag der durchschnittliche Rabatt bei 18,4 Prozent. Damit sind Verbrenner, zumindest zum Zeitpunkt des Kaufs, im Durchschnitt 1.997 Euro günstiger als die Elektromodelle. Im Dezember betrug der Unterschied nur etwas über 1.300 Euro.

Staatliche Subventionen sind im Preisvergleich nicht berücksichtigt, da sie vom jeweiligen Fahrzeug und der Einkommenssituation des Käufers abhängen. Ferdinand Dudenhöffer, Leiter der CAR-Studie, sieht im günstigen Einstiegssegment eine starke Nachfrage nach Elektroautos. Davon profitieren insbesondere Importeure aus China, Korea und Europa. Er sagte dazu: "Deutsche Premiumhersteller wie Audi, BMW, Mercedes und Porsche sowie deren Arbeitsplätze in Deutschland haben davon wenig zu profitieren. Voraussetzung für die Förderung von Elektrofahrzeugen ist, dass das Fahrzeug seit dem 1. Januar dieses Jahres zugelassen ist."