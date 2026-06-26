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    Heute ex Dividende

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    Ex-Dividende am 26.06.2026: Diese Aktien sollten Anleger kennen

    Für Dividendenanleger ist der Ex-Tag ein wichtiger Termin. Heute stehen diese Aktien im Kalender – sortiert nach der bestehenden Relevanz im wallstreetONLINE Dividendenkalender.

    Heute ex Dividende - Ex-Dividende am 26.06.2026: Diese Aktien sollten Anleger kennen
    Foto: Clément Roy - unsplash

    Wir stellen Ihnen die heutigen Dividendenaktien vor. Die Übersicht enthält ausgewählte Unternehmen, deren Aktien heute, am 26.06.2026, ihren Ex-Dividenden-Tag erreichen. Damit erhalten Anleger einen kompakten Einblick in wichtige Dividendentermine des Tages.

    Dividenden-Update: Aktuelle Ex-Dividenden-Aktien am 26.06.2026

    Unternehmen Land Dividendenrendite Dividendenart Dividende pro Aktie
    Porsche Holding SE
    		DE +5,22 % interim 1,51EUR
    Medtronic
    		IE +3,28 % quartalsweise 0,72USD
    Danaher
    		US +0,44 % quartalsweise 0,40USD
    Prospect Capital
    		US +12,62 % monatlich 0,04USD
    Keurig Dr Pepper
    		US +2,66 % quartalsweise 0,23USD
    Telekom Austria
    		AT +3,86 % final 0,42EUR
    Humana
    		US +1,12 % quartalsweise 0,89USD
    Ralph Lauren Registered (A)
    		US +2,19 % quartalsweise 1,00USD
    Flowserve
    		US +1,66 % quartalsweise 0,22USD
    Terreno Realty
    		US +2,97 % quartalsweise 0,52USD
    Valmont Industries
    		US +0,89 % quartalsweise 0,77USD
    TPG RE Finance Trust
    		US +11,48 % quartalsweise 0,24USD
    Towne Bank
    		US +3,34 % quartalsweise 0,28USD
    CTS
    		US +0,32 % quartalsweise 0,04USD
    Independence Realty Trust
    		US +3,47 % quartalsweise 0,18USD
    Palmer Square Capital BDC
    		US - quartalsweise 0,36USD
    Alerus Financial
    		US +3,88 % quartalsweise 0,22USD
    EBRO FOODS
    		ES +6,61 % interim 0,23EUR
    Silver Spike Investment
    		US +9,31 % quartalsweise 0,34USD
    National Research Corporation
    		US +2,03 % quartalsweise 0,16USD

    Zum Dividendenkalender »

    Bei Dividenden-Aktien haben Anleger die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Ansätzen zu wählen: Sie können sich für hohe Ausschüttungen entscheiden, auch wenn die Kursentwicklungen manchmal moderater sind, oder sie setzen auf Aktien mit stark steigenden Kursen und etwas niedrigeren Dividenden. Es ist erfreulich, dass es auch Aktien gibt, die sowohl eine dynamische Kursentwicklung als auch attraktive Dividenden bieten.

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    Was bedeutet Ex-Dividende?

    Der Ex-Dividendentag markiert den Zeitpunkt, ab dem eine Aktie ohne Anspruch auf die anstehende Dividende gehandelt wird. Wer die Aktie erst am Ex-Tag kauft, erhält die nächste Ausschüttung in der Regel nicht mehr. Umgekehrt können Anleger, die vor dem Ex-Tag investiert waren, dividendenberechtigt sein.

    Wichtig ist: Die Dividende ist kein zusätzlicher Gratis-Ertrag. Am Ex-Tag kann der Aktienkurs rechnerisch um den Dividendenbetrag sinken. Für Anleger bleibt deshalb entscheidend, ob die Aktie auch fundamental überzeugt und ob die Ausschüttung nachhaltig finanzierbar ist.

    Der Dividendenkalender liefert damit einen schnellen Überblick über die heutigen Ex-Termine. Für eine Anlageentscheidung sollten Anleger jedoch neben der Dividendenrendite auch Geschäftsmodell, Bilanzqualität und Kursentwicklung berücksichtigen.

    Hinweis: Die Angaben zu Dividenden, Dividendenrenditen und Terminen basieren auf den verfügbaren Daten im wallstreetONLINE Dividendenkalender. Sie können sich ändern und stellen keine Anlageberatung dar. Dividendenrenditen sollten nicht isoliert betrachtet werden.





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