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    Zalando-Abschluss wird von der Bafin wegen mölicher Verstöße geprüft

    Für Sie zusammengefasst
    • Bafin prüft Konzernabschluss und Lagebericht Zalando
    • Hinweise auf Verstöße bei About You Übernahme
    • Öffentliche Mitteilung zum Prüfungsergebnis angekündigt
    Zalando-Abschluss wird von der Bafin wegen mölicher Verstöße geprüft
    Foto: Bodo Marks - dpa

    BONN/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Finanzaufsichtsbehörde Bafin hat bei Zalando eine Prüfung des Konzernabschlusses und des zugehörigen Lageberichts eingeleitet. Es liegen konkrete Anhaltspunkte dafür vor, dass der im Dax notierte Konzern gegen Rechnungslegungsvorschriften verstoßen hat, wie die Bafin am Freitag in Bonn und Frankfurt mitteilte. Die möglichen Verstöße stehen den Angaben zufolge im Kontext der About-You-Übernahme. Zalando habe im Anhang des Konzernabschlusses Angaben zu einer Transaktion mit einem nahestehenden Unternehmen im Rahmen des Erwerbs der About You möglicherweise fehlerhaft unterlassen. Da die Bafin die Prüfung öffentlich bekannt gemacht habe, werde sie die Öffentlichkeit über ihr Ergebnis informieren. "Dies geschieht unabhängig davon, ob sie bei der Prüfung Fehler in der Rechnungslegung feststellt oder nicht."/zb/stk

    Zalando

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    ISIN:DE000ZAL1111WKN:ZAL111
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie

    Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,77 % und einem Kurs von 24.780 auf Lang & Schwarz (26. Juni 2026, 07:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um +8,67 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +22,52 %.

    Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 6,47 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der Zalando Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von +23,35 %/+54,19 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Zalando - ZAL111 - DE000ZAL1111

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Zalando. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursanstieg und technische Stärke der Zalando-Aktie: jüngste Rallye (~40%), intakter Aufwärtstrend, Range mit gehaltenen Unterstützungen und mögliche Ausbruchs-Chance. Diskutiert werden hohe Short-Quote (6–7%) als Short‑Squeeze-Potenzial, Positionsveränderungen großer Asset‑Manager, jüngste Insiderkäufe sowie verbesserte Profitabilität und Effizienz als fundamentales Stützsignal; Rücksetzer bleiben Risiko.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Zalando eingestellt.

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    dpa-AFX
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