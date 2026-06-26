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    Heftige Tech-Korrektur

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    Tech-Ausverkauf in Asien eskaliert: Kospi stürzt brutal ab! S&P-500-Futures rot!

    Tech-Aktien korrigieren am Freitag stark. Besonders asiatische Märkte sind betroffen. Der Kospi verliert mehr als 8 Prozent, der Nikkei 225 fast 5 Prozent. Doch auch die Wall Street ist betroffen: Futures sind rot.

    Heftige Tech-Korrektur - Tech-Ausverkauf in Asien eskaliert: Kospi stürzt brutal ab! S&P-500-Futures rot!
    Foto: DesignIt - Zoonar.com/DesignIt

    Der globale Tech-Ausverkauf nimmt Fahrt auf. In Asien rauschen die Kurse am Freitag tief ins Minus. Besonders heftig erwischt es Südkorea: Der Kospi brach um mehr als 8 Prozent ein und der Kosdaq verliert über 5 Prozent. Die Börse musste den Handel im Leitindex für rund 20 Minuten stoppen, berichtet CNBC

    Auch der japanische Aktienmarkt steht unter Druck. Der Nikkei 225 fällt um rund 5 Prozent und rutscht unter 69.000 Punkte. In Hongkong verliert der Hang Seng fast zwei Prozent, Chinas CSI 300 gibt 2,82 Prozent ab. Nur der australische S&P/ASX 200 hält sich nahezu unverändert.

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    Der Ausverkauf schwappt bereits auf die Wall Street über. Die Futures auf den S&P 500 fallen um 0,8 Prozent und die Nasdaq-100-Futures geben 1,59 Prozent ab. Die Dow-Futures verlieren 107 Punkte. Auslöser ist die Angst vor explodierenden Kosten für die KI-Infrastruktur. Was lange als Treibstoff der Rallye galt, wird nun zum Belastungstest.

    An der Wall Street hatten Anleger bereits am Donnerstag Tech-Werte verkauft. Der Nasdaq Composite verlor 0,46 Prozent und verzeichnete damit seine erste viertägige Verlustserie seit Februar. Apple sackte um 6 Prozent ab, nachdem der Konzern Preiserhöhungen bei iPads und MacBooks angekündigt und auf teureren Speicher verwiesen hatte. Microsoft verlor mehr als drei Prozent, nachdem auch die Preise für Xbox-Konsolen erhöht wurden. Alphabet und Meta schlossen ebenfalls schwächer.

    Julia Hermann von New York Life Investment Management sagte im Gespräch mit CNBC, der Markt teste nun die Überzeugung der Anleger. Die Führung liege stärker bei Halbleitern und Speicherchip-Werten, die zu einem volatileren Tech-Segment gehören als die "Magnificent Seven". Hinzu komme eine überraschende Neubewertung der Fed-Erwartungen, die eine "Rezeptur für Volatilität" schaffe.

    Die Wochenbilanz fällt schlecht aus: Der Nasdaq liegt 4,4 Prozent im Minus, der S&P 500 verliert 1,9 Prozent. Lediglich der Dow stemmt sich mit 0,7 Prozent gegen den Trend. Nun entscheidet sich, ob der KI-Trade nur wackelt – oder kippt.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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