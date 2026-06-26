Hormus-Schock: Aramco fährt Öl-Exporte wieder hoch!

Zwei sehr große Rohöltanker (VLCCs) der saudischen Reederei Bahri wurden beim Beladen von Rohöl im weltgrößten Ölhafen Ras Tanura gesichtet, während ein weiterer VLCC in der Nähe wartete, wie aus den Daten hervorgeht. Jeder VLCC kann zwei Millionen Barrel Öl laden. Ein Frachtschiff meldete am Donnerstag einen mutmaßlichen Angriff, als es versuchte, die Straße von Hormuz nahe der Küste Omans zu passieren, teilte die britische Marinebehörde UKMTO mit. Nach dem Angriff setzte die UKMTO ihre Operation zur Eskortierung von Schiffen durch die Straße von Hormus aus, was die Befürchtungen darüber, ob das vorläufige Abkommen zur Beendigung des Iran-Krieges Bestand haben wird, erneut aufleben ließ.

Saudi Aramco hat am Freitag nach einer fast viermonatigen Unterbrechung die Ölverladung an seinem Terminal Ras Tanura im Golf wieder aufgenommen, wie Schifffahrtsdaten der LSEG zeigen. Dies ist ein Zeichen dafür, dass die Produzenten im Nahen Osten trotz eines Schiffsangriffs in der Straße von Hormuz ihre Pläne zur Steigerung der Exporte vorantreiben, wie Reuters berichtet. Im Vorfeld des Interimsabkommens zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran zur Beendigung des Krieges und zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus, durch die früher ein Fünftel der weltweiten Öl- und Flüssigerdgaslieferungen floss, hatten die Produzenten im Nahen Osten ihre Öl- und Gasförderung und -exporte massiv gesteigert.

Zwei US-Beamte teilten Reuters mit, dass der Iran auf das Schiff geschossen habe, während die iranische Behörde für die Durchfahrt durch die Meerenge, die Teheran zur Verwaltung von Anträgen für Schiffe eingerichtet hat, erklärte, dass Schiffen außerhalb der von ihr festgelegten Routen keine sichere Passage garantiert werden könne. Ras Tanura liegt an der Ostküste Saudi-Arabiens am Persischen Golf, westlich der Straße von Hormus. Vor dem Konflikt exportierte die Region täglich über 5 Millionen Barrel Rohöl. Die größte Raffinerie des Landes mit einer Kapazität von 550.000 Barrel pro Tag befindet sich ebenfalls in Ras Tanura und wurde während des Krieges vorsorglich stillgelegt.

Laut Daten der LSEG hat Aramco zuletzt am 8. März eine Ladung im Hafen Ras Tanura für China verladen und musste seine Exporte zum Rotmeerhafen Yanbu umleiten, nachdem die iranische Blockade der Straße von Hormuz während des Krieges mit den USA und Israel Schiffe daran hinderte, in den Golf einzufahren. Der Krieg hat dazu geführt, dass die saudischen Rohölexporte in den letzten drei Monaten auf etwa 4 Millionen Barrel pro Tag eingebrochen sind, wie die Daten zeigen, gegenüber mehr als 7 Millionen Barrel pro Tag im Februar. Die globalen Ölpreise fielen am Freitag um mehr als einen Dollar pro Barrel, nachdem sie zuvor aufgrund von Berichten über den Angriff auf das Frachtschiff leicht gestiegen waren. Der Angebotsdruck nimmt zu, nachdem die Rohöllieferungen durch die Straße von Hormus in dieser Woche den höchsten Stand seit Ausbruch des Konflikts erreicht hatten.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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