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Zalando-Abschluss wird von der Bafin wegen möglicher Verstöße geprüft
- Bafin prüft Zalando-Konzernabschluss öffentlich
- Hinweise auf Verstöße bei About You Übernahme
- Fehlende Offenlegung nahestehender Transaktion
(In der Überschrift wurde ein Tippfehler entfernt.)
BONN/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Finanzaufsichtsbehörde Bafin hat bei Zalando eine Prüfung des Konzernabschlusses und des zugehörigen Lageberichts eingeleitet. Es liegen konkrete Anhaltspunkte dafür vor, dass der im Dax notierte Konzern gegen Rechnungslegungsvorschriften verstoßen hat, wie die Bafin am Freitag in Bonn und Frankfurt mitteilte. Die möglichen Verstöße stehen den Angaben zufolge im Kontext der About-You-Übernahme. Zalando habe im Anhang des Konzernabschlusses Angaben zu einer Transaktion mit einem nahestehenden Unternehmen im Rahmen des Erwerbs der About You möglicherweise fehlerhaft unterlassen. Da die Bafin die Prüfung öffentlich bekannt gemacht habe, werde sie die Öffentlichkeit über ihr Ergebnis informieren. "Dies geschieht unabhängig davon, ob sie bei der Prüfung Fehler in der Rechnungslegung feststellt oder nicht."/zb/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie
Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,77 % und einem Kurs von 24.780 auf Lang & Schwarz (26. Juni 2026, 07:12 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um +8,67 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +22,52 %.
Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 6,47 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der Zalando Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von +25,56 %/+56,95 % bedeutet.
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Der Aufwärtstrend bleibt intakt, das Vertrauen der Anleger kehrt Schritt für Schritt zurück. Insiderkäufe, eine verbesserte Profitabilität und die konsequente Umsetzung der Strategie sprechen dafür, dass der Markt das Potenzial von Zalando zunehmend erkennt.
Natürlich wird es auf dem Weg nach oben auch Rücksetzer geben. Solange der Trend jedoch hält und die operativen Fortschritte anhalten, bleibe ich für die kommenden Monate optimistisch.
Könnte mir vorstellen, dass sich Hete LV eindecken.
Anders Holch Povlsen hat für knapp 25 Mio. Aktien dazugekauft, siehe EQS-News.