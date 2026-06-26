Zalando-Abschluss wird von der Bafin wegen möglicher Verstöße geprüft

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie

Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,77 % und einem Kurs von 24.780 auf Lang & Schwarz (26. Juni 2026, 07:12 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um +8,67 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +22,52 %.

Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 6,47 Mrd..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der Zalando Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von +25,56 %/+56,95 % bedeutet.