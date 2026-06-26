JEFFERIES stuft Ferrari auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Ferrari von 350 auf 380 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Wenig überraschend hätten die letzten Signale vor dem Quartalsbericht kaum exakte Erkenntnisse geliefert, schrieb James Grzinic am Donnerstagabend. Er hob seine mittelfristigen Prognosen hinsichtlich der Auslieferungszahlen und der durchschnittlichen Verkaufspreise aber etwas an./rob/ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 14:07 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 309,8EUR auf Lang & Schwarz (26. Juni 2026, 07:13 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: James Grzinic

Analysiertes Unternehmen: Ferrari

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 380

Kursziel alt: 350

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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