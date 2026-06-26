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    Aurania gibt den Abschluss einer Privatplatzierung bekannt

    Aurania gibt den Abschluss einer Privatplatzierung bekannt
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    NICHT ZUR VERBREITUNG AN US-amerikanische Nachrichtenagenturen oder zur Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten bestimmt

     

    Toronto, Ontario, 25. Juni 2026 / IRW-Press / Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU; OTCQB: AUIAF; Frankfurt: 20Q) („Aurania“ oder das „Unternehmen“) – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/aurania-reso ... gibt bekannt, dass es im Anschluss an seine Pressemitteilungen vom 11. Mai 2026 und vom 1. Juni 2026 die zweite und letzte Tranche (die „zweite Tranche“) seiner nicht vermittelten Privatplatzierung (das „Angebot“) von Anteilen des Unternehmens (die „Anteile“) abgeschlossen hat. Im Rahmen der Zweiten Tranche wurden insgesamt 3.213.172 Einheiten zu einem Preis von 0,18 C$ pro Einheit verkauft, was einem Bruttoerlös von insgesamt 578.370,96 C$ entspricht. Zusammen mit der ersten Tranche (die „Erste Tranche“) des Angebots, im Rahmen derer durch den Verkauf von 3.768.132 Anteilen C$ 678.263,76 aufgenommen wurden, hat das Unternehmen nun das Angebot mit einem Bruttoerlös von insgesamt C$ 1.256.634,72 durch die Ausgabe von 6.981.304 Anteilen abgeschlossen.

     

    Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine „Stammaktie“) und einem Bezugsrecht auf eine Stammaktie (ein „Bezugsrecht“). Jedes Bezugsrecht berechtigt den Inhaber, eine Stammaktie (eine „Bezugsaktie“) zu einem Ausübungspreis von 0,35 C$ pro Bezugsaktie innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Ausgabedatum zu erwerben.

     

    Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot in erster Linie für die Exploration im epithermalen Goldprojekt Thor’s Valley in Island, für das Projekt zur Wiederaufbereitung von Nickel-Kobalt-Abraumhalden in Balangero in Italien sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke zu verwenden.

     

    Der Abschluss des Angebots steht unter dem Vorbehalt des Erhalts aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange. Alle im Rahmen des Angebots ausgegebenen und auszugebenden Wertpapiere unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag, die am Abschlussdatum der ersten bzw. zweiten Tranche   beginnt.  

     

    Die hierin beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz (United States Securities Act) oder den Wertpapiergesetzen einzelner Bundesstaaten registriert und dürfen daher in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, dies erfolgt in Übereinstimmung mit den Registrierungsanforderungen des US-Wertpapiergesetzes und den geltenden Wertpapiervorschriften der einzelnen Bundesstaaten oder im Rahmen von Ausnahmeregelungen. Diese Pressemitteilung stellt in keiner Rechtsordnung ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.

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