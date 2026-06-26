Fortuna gibt die Abstimmungsergebnisse seiner Hauptversammlung 2026 bekannt

Vancouver, British Columbia, 25. Juni 2026 / IRW-Press / Fortuna Mining Corp. (NYSE: FSM | TSX: FVI) – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fortuna-mini ... – gibt die Abstimmungsergebnisse seiner heute stattgefundenen Jahreshauptversammlung 2026 bekannt.

Insgesamt waren 202.415.038 Stammaktien auf der Versammlung vertreten, was 66,81 % der zum Stichtag ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien von Fortuna entspricht. Die Aktionäre stimmten allen Tagesordnungspunkten zu, darunter der Bestellung der Abschlussprüfer, der Wahl aller in der Informationsbroschüre des Unternehmens vom 7. Mai 2026 aufgeführten Kandidaten für den Verwaltungsrat sowie der Genehmigung der noch nicht zugeteilten Ansprüche im Rahmen des Aktienoptionsplans des Unternehmens.

Die detaillierten Ergebnisse der Abstimmung über die Wahl der Verwaltungsratsmitglieder lauten wie folgt:

Kandidat Stimmen dafür % Ja-Stimmen Enthaltungen Anteil der Enthaltungen Jorge A. Ganoza 177.351.942 99,54 % 817.318 0,46 % David Laing 170.324.948 95,60 % 7.844.311 4,40 % Mario Szotlender 172.818.239 97,00 % 5.351.020 3,00 % David Farrell 165.399.751 92,83 %