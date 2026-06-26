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    Fortuna gibt die Abstimmungsergebnisse seiner Hauptversammlung 2026 bekannt

    Fortuna gibt die Abstimmungsergebnisse seiner Hauptversammlung 2026 bekannt
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Vancouver, British Columbia, 25. Juni 2026 / IRW-Press / Fortuna Mining Corp. (NYSE: FSM | TSX: FVI) – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fortuna-mini ... gibt die Abstimmungsergebnisse seiner heute stattgefundenen Jahreshauptversammlung 2026 bekannt.

     

    Insgesamt waren 202.415.038 Stammaktien auf der Versammlung vertreten, was 66,81 % der zum Stichtag ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien von Fortuna entspricht. Die Aktionäre stimmten allen Tagesordnungspunkten zu, darunter der Bestellung der Abschlussprüfer, der Wahl aller in der Informationsbroschüre des Unternehmens vom 7. Mai 2026 aufgeführten Kandidaten für den Verwaltungsrat sowie der Genehmigung der noch nicht zugeteilten Ansprüche im Rahmen des Aktienoptionsplans des Unternehmens.

     

    Die detaillierten Ergebnisse der Abstimmung über die Wahl der Verwaltungsratsmitglieder lauten wie folgt:

     

    Kandidat

    Stimmen dafür

    % Ja-Stimmen

    Enthaltungen

    Anteil der Enthaltungen

    Jorge A. Ganoza

    177.351.942

    99,54 %

    817.318

    0,46 %

    David Laing

    170.324.948

    95,60 %

    7.844.311

    4,40 %

    Mario Szotlender

    172.818.239

    97,00 %

    5.351.020

    3,00 %

    David Farrell

    165.399.751

    92,83 %

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    Fortuna gibt die Abstimmungsergebnisse seiner Hauptversammlung 2026 bekannt Vancouver, British Columbia, 25. Juni 2026 / IRW-Press / Fortuna Mining Corp. (NYSE: FSM | TSX: FVI) – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fortuna-mining-inc/ – gibt die Abstimmungsergebnisse seiner heute stattgefundenen …
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