Jefferies hebt Ziel für Bayer auf 46 Euro - 'Hold'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 46,34 auf Lang & Schwarz (26. Juni 2026, 07:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +24,95 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +20,53 %.

Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 45,47 Mrd..

Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 49,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 55,00EUR was eine Bandbreite von -15,01 %/+16,86 % bedeutet.