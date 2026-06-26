🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick

    241 Aufrufe 241 0 Kommentare 0 Kommentare

    Verluste erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax erwartet Verluste nach starken Kursrückgängen
    • Dow erreicht Rekordhoch nach starken Daten
    • Asiatische Märkte stark belastet Nikkei verliert
    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick - Verluste erwartet
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX)
    ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN
    -------------------------------------------------------------------------------

    DEUTSCHLAND: - VERLUSTE - Hohen Kursverlusten an den Börsen in Asien dürfte sich am Freitag auch der deutsche Aktienmarkt nicht entziehen können. Der Broker IG indizierte den Dax knapp zwei Stunden vor Beginn des Xetra-Handels rund ein Prozent niedriger bei 24.780 Zählern. Auf Wochensicht zeichnet sich damit ebenfalls ein Minus von knapp einem Prozent ab. In Asien nahmen Investoren vor dem Wochenende Kursgewinne mit. Die Bedenken angesichts hoher Bewertungen rund um Künstliche Intelligenz seien zurück, schrieb Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Hinzu komme die Sorge vor einer Knappheit von Speicherchips. Die Stimmung sei gerade dabei, sich zu drehen. Die Anleger würden generell vorsichtiger.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    27.272,52€
    Basispreis
    24,49
    Ask
    × 9,96
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.330,32€
    Basispreis
    2,51
    Ask
    × 9,79
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    USA: - GEWINNE - Der Dow Jones Industrial hat am Donnerstag seine Gewinne vom Vortag zwischenzeitlich deutlich ausgebaut und ist auf ein Rekordhoch gestiegen. Neben weiter nachlassenden Inflationssorgen im Zuge der Hoffnung auf ein Ende des Iran-Kriegs stützten den Leitindex auch robuste Konjunkturdaten. So hatte die Wirtschaft zu Beginn des Jahres mehr Fahrt gewonnen als erwartet, und die privaten Einkommen waren überraschend stark gestiegen. Technologiewerte profitierten von herausragenden Geschäftszahlen und dem starken Ausblick des Speicherchip-Spezialisten Micron . Der Dow rettete ein Plus von 0,14 Prozent ins Ziel.

    ASIEN: - STARKE VERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag kräftig nachgegeben. Die Schwäche der Technologiewerte belastete die Märkte erneut stark. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büßte zuletzt 4,7 Prozent ein. Auch an den chinesischen Festlandsbörsen ging es deutlich nach unten. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Werten gab um 2,8 Prozent nach. Verluste gab es auch in Hongkong. Der Hang Seng <> büßte rund zwei Prozent ein. Auch der südkoreanische Kospi gab kräftig nach.

    ^
    DAX 24.994,83 1,03%
    XDAX 25.001,23 1,25%
    EuroSTOXX 50 6.267,53 0,85%
    Stoxx50 5.374,68 0,76%

    DJIA 51.920,62 0,14%
    S&P 500 7.357,49 -0,01%
    NASDAQ 100 29.440,32 0,75%°

    ------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL
    -------------------------------------------------------------------------------

    RENTEN:

    ^
    Bund-Future 127,52 0,20%°

    DEVISEN:

    ^
    Euro/USD 1,1376 0,06%
    USD/Yen 161,64 -0,10%
    Euro/Yen 183,88 -0,04%°

    BITCOIN:

    ^
    Bitcoin 59.809 0,19%
    (USD, Bitstamp)°

    ROHÖL:

    ^
    Brent 73,72 -1,54 USD WTI 70,41 -1,51 USD°

    /jha/

    DAX

    -0,58 %
    -0,74 %
    -2,09 %
    +8,76 %
    +5,11 %
    +56,40 %
    +58,62 %
    +161,60 %
    +218,89 %
    ISIN:DE0008469008WKN:846900

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie

    Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +15,74 % und einem Kurs von 1.214 auf Nasdaq (26. Juni 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um +5,34 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +55,76 %.

    Die Marktkapitalisierung von Micron Technology bezifferte sich zuletzt auf 1,17 Bil..

    Micron Technology zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5067. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1900 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.189,29USD. Von den letzten 7 Analysten der Micron Technology Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 535,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.550,00USD was eine Bandbreite von -55,91 %/+27,72 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    9 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick Verluste erwartet FRANKFURT (dpa-AFX) - AKTIEN - DEUTSCHLAND: - VERLUSTE - Hohen Kursverlusten an den Börsen in Asien dürfte sich am Freitag auch der deutsche Aktienmarkt nicht entziehen können. Der Broker IG indizierte den Dax knapp zwei Stunden vor Beginn des …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     