Verluste erwartet

DEUTSCHLAND: - VERLUSTE - Hohen Kursverlusten an den Börsen in Asien dürfte sich am Freitag auch der deutsche Aktienmarkt nicht entziehen können. Der Broker IG indizierte den Dax knapp zwei Stunden vor Beginn des Xetra-Handels rund ein Prozent niedriger bei 24.780 Zählern. Auf Wochensicht zeichnet sich damit ebenfalls ein Minus von knapp einem Prozent ab. In Asien nahmen Investoren vor dem Wochenende Kursgewinne mit. Die Bedenken angesichts hoher Bewertungen rund um Künstliche Intelligenz seien zurück, schrieb Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Hinzu komme die Sorge vor einer Knappheit von Speicherchips. Die Stimmung sei gerade dabei, sich zu drehen. Die Anleger würden generell vorsichtiger.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

USA: - GEWINNE - Der Dow Jones Industrial hat am Donnerstag seine Gewinne vom Vortag zwischenzeitlich deutlich ausgebaut und ist auf ein Rekordhoch gestiegen. Neben weiter nachlassenden Inflationssorgen im Zuge der Hoffnung auf ein Ende des Iran-Kriegs stützten den Leitindex auch robuste Konjunkturdaten. So hatte die Wirtschaft zu Beginn des Jahres mehr Fahrt gewonnen als erwartet, und die privaten Einkommen waren überraschend stark gestiegen. Technologiewerte profitierten von herausragenden Geschäftszahlen und dem starken Ausblick des Speicherchip-Spezialisten Micron . Der Dow rettete ein Plus von 0,14 Prozent ins Ziel.

ASIEN: - STARKE VERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag kräftig nachgegeben. Die Schwäche der Technologiewerte belastete die Märkte erneut stark. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büßte zuletzt 4,7 Prozent ein. Auch an den chinesischen Festlandsbörsen ging es deutlich nach unten. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Werten gab um 2,8 Prozent nach. Verluste gab es auch in Hongkong. Der Hang Seng <> büßte rund zwei Prozent ein. Auch der südkoreanische Kospi gab kräftig nach.

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DAX 24.994,83 1,03%

XDAX 25.001,23 1,25%

EuroSTOXX 50 6.267,53 0,85%

Stoxx50 5.374,68 0,76%



DJIA 51.920,62 0,14%

S&P 500 7.357,49 -0,01%

NASDAQ 100 29.440,32 0,75%°



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RENTEN:



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Bund-Future 127,52 0,20%°

DEVISEN:



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Euro/USD 1,1376 0,06%

USD/Yen 161,64 -0,10%

Euro/Yen 183,88 -0,04%°



BITCOIN:



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Bitcoin 59.809 0,19%

(USD, Bitstamp)°



ROHÖL:



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Brent 73,72 -1,54 USD WTI 70,41 -1,51 USD°

/jha/



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +15,74 % und einem Kurs von 1.214 auf Nasdaq (26. Juni 2026, 02:00 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um +5,34 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +55,76 %. Die Marktkapitalisierung von Micron Technology bezifferte sich zuletzt auf 1,17 Bil.. Micron Technology zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5067. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1900 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.189,29USD. Von den letzten 7 Analysten der Micron Technology Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 535,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.550,00USD was eine Bandbreite von -55,91 %/+27,72 % bedeutet.



