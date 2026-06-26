The Naga Group bestätigt 2025-Umsatzerlöse, EBITDA über Erwartungen
Starkes Wachstum, höhere Profitabilität und eine erfolgreich abgeschlossene Transformation markieren 2025 als Wendepunkt und legen das Fundament für weiteres dynamisches Wachstum.
Foto: lightpoet - stock.adobe.com
- EBITDA 2025: EUR 3,7 Mio, 12 % über dem vorläufigen Wert von EUR 3,3 Mio.
- Umsatz 2025: EUR 62,4 Mio; währungsbereinigter Umsatz EUR 65,4 Mio (+3,5%).
- Abschluss der Transformationsphase nach Fusion mit CAPEX Group; Integration von Plattformen, Prozessen und Teams abgeschlossen; Kostenbasis reduziert; Investitionen in künftiges Wachstum.
- Marketinginvestitionen +15,6 %; neu finanzierte Konten +37,5 %; Kosten der Kundenakquisition -16,5 %.
- Q1 2026: erstmals profitables Quartal; Konzerngewinn EUR 0,5 Mio; EBITDA EUR 2,3 Mio; EBITDA-Marge 15,8 %.
- MiCA-Zulassung für europäische Krypto-Aktivitäten und fortgesetzte KI-Initiativen stärken künftiges Wachstum und das SuperApp-Ökosystem.
Der Kurs von The Naga Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,7550EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,85 % im
Plus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 2,7500EUR das entspricht einem Minus von -0,18 % seit der Veröffentlichung.
Exklusiv für wallstreetONLINE-Leser Eröffnen Sie bis zum 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte