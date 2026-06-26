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    The Naga Group bestätigt 2025-Umsatzerlöse, EBITDA über Erwartungen

    Starkes Wachstum, höhere Profitabilität und eine erfolgreich abgeschlossene Transformation markieren 2025 als Wendepunkt und legen das Fundament für weiteres dynamisches Wachstum.

    The Naga Group bestätigt 2025-Umsatzerlöse, EBITDA über Erwartungen
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • EBITDA 2025: EUR 3,7 Mio, 12 % über dem vorläufigen Wert von EUR 3,3 Mio.
    • Umsatz 2025: EUR 62,4 Mio; währungsbereinigter Umsatz EUR 65,4 Mio (+3,5%).
    • Abschluss der Transformationsphase nach Fusion mit CAPEX Group; Integration von Plattformen, Prozessen und Teams abgeschlossen; Kostenbasis reduziert; Investitionen in künftiges Wachstum.
    • Marketinginvestitionen +15,6 %; neu finanzierte Konten +37,5 %; Kosten der Kundenakquisition -16,5 %.
    • Q1 2026: erstmals profitables Quartal; Konzerngewinn EUR 0,5 Mio; EBITDA EUR 2,3 Mio; EBITDA-Marge 15,8 %.
    • MiCA-Zulassung für europäische Krypto-Aktivitäten und fortgesetzte KI-Initiativen stärken künftiges Wachstum und das SuperApp-Ökosystem.

    Der Kurs von The Naga Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,7550EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,85 % im Plus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 2,7500EUR das entspricht einem Minus von -0,18 % seit der Veröffentlichung.


    The Naga Group

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    +70,59 %
    -17,87 %
    ISIN:DE000A41YCM0WKN:A41YCM
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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