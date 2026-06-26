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    Pyrum Innovations: Q1-2026-Zahlen liefern neue Einblicke

    Trotz deutlicher Umsatzsteigerung im Q1 2026 belasten Anlaufkosten und Investitionen das Ergebnis. Erste TTB-Lieferungen und ein klarer Ausblick prägen die weitere Entwicklung.

    Pyrum Innovations: Q1-2026-Zahlen liefern neue Einblicke
    Foto: peopleimages - stock.adobe.com
    • Umsatz verdoppelt sich auf 1.030 T€ in Q1 2026 (3M 2025: 509 T€)
    • EBITDA Q1 2026 -2.419 T€; bereinigt -1.776 T€ (3M 2025: 23 T€ / bereinigt)
    • Konzernperiodenergebnis -3.739 T€ (3M 2025: -877 T€)
    • Erste Lieferungen von ThermoTireBlack (TTB) aus der neuen Mahl- und Pelletieranlage an Continental im Juni 2026
    • Verfügbare Liquidität 11.079 T€ zum 31. März 2026 (31.12.2025: 17.006 T€)
    • Ausblick 2026: Umsatz 6,5–9,5 Mio. €, Gesamtleistung 12,0–18,0 Mio. €, EBIT -8,0 bis -10,5 Mio. €, 2027 EBITDA ausgeglichen; Finanzierungsmöglichkeiten werden geprüft (CBHH)

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei Pyrum Innovations ist am 26.06.2026.

    Der Kurs von Pyrum Innovations lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 24,400EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,62 % im Plus.
    13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 24,350EUR das entspricht einem Minus von -0,20 % seit der Veröffentlichung.


    Pyrum Innovations

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    ISIN:DE000A2G8ZX8WKN:A2G8ZX
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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