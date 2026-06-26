Untersuchung durch BaFin lässt Zalando-Aktie einbrechen

Zalando-Aktien hatten zuletzt einen guten Lauf, dieser dürfte nun zunächst beendet sein. Vom Tief von Mitte Mai bei 18,61 Euro hatten sich die Papiere um mehr als 40 Prozent erholt und am Vortag mit 27 Euro den höchsten Stand seit Mitte Oktober vergangenen Jahres erreicht. Nun aber dürfte der Kurs wieder unter die einfache 200-Tage-Linie bei 23,37 Euro fallen, die als Indikator für den längerfristigen Trend gilt./bek/ag/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Gerresheimer Aktie

Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,38 % und einem Kurs von 26,30 auf Tradegate (26. Juni 2026, 07:30 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Gerresheimer Aktie um +1,39 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,50 %.

Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer bezifferte sich zuletzt auf 894,59 Mio..

Gerresheimer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1500 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,400EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 26,00EUR was eine Bandbreite von -53,67 %/+0,39 % bedeutet.