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    AKTIE IM FOKUS

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    Untersuchung durch BaFin lässt Zalando-Aktie einbrechen

    Für Sie zusammengefasst
    • BaFin prüft Zalando Konzernabschluss und Lagebericht
    • Im Vorhandel Verlust 16,5 Prozent auf 22,20 Euro
    • Kurs droht unter 200-Tage-Linie bei 23,37 Euro
    AKTIE IM FOKUS - Untersuchung durch BaFin lässt Zalando-Aktie einbrechen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei Aktien von Zalando ist am Freitag mit hohen Kursverlusten zu rechnen. Eine Untersuchung des Konzernabschlusses und Lageberichts durch die deutsche Finanzaufsicht BaFin brockte dem Kurs im vorbörslichen Handel auf Tradegate einen Verlust von 16,5 Prozent auf 22,20 Euro ein gegenüber dem Xetra-Schluss am Vortag. Im Tief waren es am Morgen sogar gut 20 Prozent auf 21,20 Euro.

    Auf den ersten Blick scheine die Angelegenheit nicht so gravierend zu sein wie zuletzt eine Untersuchung der BaFin beim Spezialverpackungshersteller Gerresheimer , merkte ein Börsianer an. "Aber ob das hilft?" zeigte sich der Broker skeptisch.

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    Zalando-Aktien hatten zuletzt einen guten Lauf, dieser dürfte nun zunächst beendet sein. Vom Tief von Mitte Mai bei 18,61 Euro hatten sich die Papiere um mehr als 40 Prozent erholt und am Vortag mit 27 Euro den höchsten Stand seit Mitte Oktober vergangenen Jahres erreicht. Nun aber dürfte der Kurs wieder unter die einfache 200-Tage-Linie bei 23,37 Euro fallen, die als Indikator für den längerfristigen Trend gilt./bek/ag/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Gerresheimer Aktie

    Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,38 % und einem Kurs von 26,30 auf Tradegate (26. Juni 2026, 07:30 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Gerresheimer Aktie um +1,39 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,50 %.

    Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer bezifferte sich zuletzt auf 894,59 Mio..

    Gerresheimer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1500 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,400EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 26,00EUR was eine Bandbreite von -53,67 %/+0,39 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Zalando - ZAL111 - DE000ZAL1111

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursanstieg und technische Stärke der Zalando-Aktie: jüngste Rallye (~40%), intakter Aufwärtstrend, Range mit gehaltenen Unterstützungen und mögliche Ausbruchs-Chance. Diskutiert werden hohe Short-Quote (6–7%) als Short‑Squeeze-Potenzial, Positionsveränderungen großer Asset‑Manager, jüngste Insiderkäufe sowie verbesserte Profitabilität und Effizienz als fundamentales Stützsignal; Rücksetzer bleiben Risiko.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Zalando eingestellt.

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    dpa-AFX
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    Verfasst von dpa-AFX
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