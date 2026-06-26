AKTIE IM FOKUS
Untersuchung durch BaFin lässt Zalando-Aktie einbrechen
- BaFin prüft Zalando Konzernabschluss und Lagebericht
- Im Vorhandel Verlust 16,5 Prozent auf 22,20 Euro
- Kurs droht unter 200-Tage-Linie bei 23,37 Euro
FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei Aktien von Zalando ist am Freitag mit hohen Kursverlusten zu rechnen. Eine Untersuchung des Konzernabschlusses und Lageberichts durch die deutsche Finanzaufsicht BaFin brockte dem Kurs im vorbörslichen Handel auf Tradegate einen Verlust von 16,5 Prozent auf 22,20 Euro ein gegenüber dem Xetra-Schluss am Vortag. Im Tief waren es am Morgen sogar gut 20 Prozent auf 21,20 Euro.
Auf den ersten Blick scheine die Angelegenheit nicht so gravierend zu sein wie zuletzt eine Untersuchung der BaFin beim Spezialverpackungshersteller Gerresheimer , merkte ein Börsianer an. "Aber ob das hilft?" zeigte sich der Broker skeptisch.
Zalando-Aktien hatten zuletzt einen guten Lauf, dieser dürfte nun zunächst beendet sein. Vom Tief von Mitte Mai bei 18,61 Euro hatten sich die Papiere um mehr als 40 Prozent erholt und am Vortag mit 27 Euro den höchsten Stand seit Mitte Oktober vergangenen Jahres erreicht. Nun aber dürfte der Kurs wieder unter die einfache 200-Tage-Linie bei 23,37 Euro fallen, die als Indikator für den längerfristigen Trend gilt./bek/ag/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Gerresheimer Aktie
Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,38 % und einem Kurs von 26,30 auf Tradegate (26. Juni 2026, 07:30 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Gerresheimer Aktie um +1,39 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,50 %.
Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer bezifferte sich zuletzt auf 894,59 Mio..
Gerresheimer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1500 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,400EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 26,00EUR was eine Bandbreite von -53,67 %/+0,39 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Zalando - ZAL111 - DE000ZAL1111
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Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Zalando eingestellt.
Der Aufwärtstrend bleibt intakt, das Vertrauen der Anleger kehrt Schritt für Schritt zurück. Insiderkäufe, eine verbesserte Profitabilität und die konsequente Umsetzung der Strategie sprechen dafür, dass der Markt das Potenzial von Zalando zunehmend erkennt.
Natürlich wird es auf dem Weg nach oben auch Rücksetzer geben. Solange der Trend jedoch hält und die operativen Fortschritte anhalten, bleibe ich für die kommenden Monate optimistisch.
Könnte mir vorstellen, dass sich Hete LV eindecken.
Anders Holch Povlsen hat für knapp 25 Mio. Aktien dazugekauft, siehe EQS-News.