Aktie hebt ab

Ein Beispiel dafür ist Aaron Rakers von Wells Fargo. Er erhöhte sein Kursziel für die Micron-Aktie auf 1.525,00 US-Dollar, nachdem es zuvor bei 1.220,00 US-Dollar gelegen hatte. Seine Empfehlung für die Aktie lautet weiterhin „Overweight“, was einer positiven Einschätzung entspricht.

Ausschlaggebend für die starke Kursentwicklung waren vor allem die optimistischen Geschäftsaussichten des Unternehmens. Viele Analysten bewerten die Perspektiven von Micron Technology nun noch positiver und haben ihre Kursziele entsprechend angehoben.

Viele Analysten sehen daher auch auf dem aktuellen Kursniveau nahe der Rekordstände weiteres Potenzial. Als mögliches Ziel wird häufig die Marke von 1.525 US-Dollar genannt. Auf dem Weg dorthin könnte es allerdings zu einer kurzfristigen Verschnaufpause kommen. Aus charttechnischer Sicht gilt der Bereich um 1.349 US-Dollar als mögliche Zwischenstation.

Größere Risiken für den positiven Trend sehen Marktbeobachter derzeit erst bei einem deutlichen Rückgang unter den 50-Tage-Durchschnitt von 835,03 US-Dollar. Ein solcher Rückschlag könnte weitere Kursverluste bis 652,21 US-Dollar nach sich ziehen. Darunter würde zudem der 200-Tage-Durchschnitt bei 494,44 US-Dollar als wichtige Unterstützungsmarke in den Fokus rücken.

Trading-Strategie:

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LONG

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Market-Buy-Order : 1.213,63 US-Dollar

Kursziele : 1.525 und 1.349 US-Dollar

Renditechance via DN2PWU : 100 Prozent

Anlagehorizont : 4 - 8 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Micron Technology Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN2PWU Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 27,12 - 27,16 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 899,4137 US-Dollar Basiswert: Micron Technology Inc. KO-Schwelle: 899,4137 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 1.213,63 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 1.525 US-Dollar Hebel: 3,87 Kurschance: + 100 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN2UGA Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 18,68 - 18,72 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 1.402,5524 US-Dollar Basiswert: Micron Technology Inc. KO-Schwelle: 1.402,5524 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 1.213,63 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 5,57 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.